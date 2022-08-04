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【羅仕揚專欄】財爺只是天真嬌

一個80多歲的老女人在哪裡過夜，竟然吸引數以十萬計的網民注意，連航機追蹤網站也幾乎因流量太大而癱瘓。作為華府的第三號人物，佩洛西訪台本來以為會掀起大風波，連恒指也率先因台海局勢緊張而跌穿兩萬關，但結果呢？除了一連4日軍演，就甚麼也沒發生，剩下一大堆「強烈譴責」和「堅決反對」等的狠話，成為所謂的「強而有力反制措施」之一。

    佩洛西訪台，中國官方的定調為「竄訪」。「竄」這個字，有著逃避、躲藏的意思，貶損意味相當明顯，亦能將之定性為非正式、不合法的會面，字確是用得相當精煉。為了表明立場，外交部發聲明譴責，駐美大使等去抗議等，合情合理。香港作為東亞區域的地理成員之一，憂慮擦槍走火或會殃及池魚，跟隨中央發出譴責聲明，也屬合理；特首作為一區之長，李家超再以個人身份發譴責，勉強也說得通 (雖然在下屬面前讀，而非直接用英文向被譴責方公開朗讀的行徑很自High)；但特首以下的文武百官呢？竟然也依樣畫葫蘆、搬字過紙地發一大堆文筆、語氣、甚至連用字及標點也相近的聲明，就顯得有點多餘了。

    如果說神州大地的各省市官員，不如香港般可自行處理對外事務，難以發聲譴責；看看同為特別行政區的澳門，除了以政府名義發表的聲明外，甚至連特首賀一誠本人，也沒有以個人名義再發聲。

    作為金融人，難免會特別關注財金官員對金融及證券業的言論，但對於現任財爺卻是例外。金融界經常有各式論壇及午宴，只是近年疫情橫行，窒礙了這類「畀面派對」的舉行。記得疫情前有次出席有財爺作講者之一的論壇，同行的前輩一見此環節將至，連忙把我拉走外出「呼吸」。

「你知唔知佢嘅演講，用六個字就形容得晒？就係『講完等於無講』！」唔，演辭只是出自他手下AO、IO之手，怪他是否有點無辜？「請啲咩下屬，某程度亦反映上司嘅能力，不過可能呢啲人先啱做官，你唔知佢講咩，咪無嘢攻擊到佢囉。」或者作為財金官員之首，要將東西看得很宏觀，才可制訂政策，你也不會預期他會親自落場執行細節吧。「細節？佢唔識就唔識啦，佢舊時做會計佬，管數或者OK，但金融同股票嘢，佢識咩？」中肯與否？真是見仁見智。

    再看財爺針對佩洛西訪台的聲明，不忘先將話題拉到環球經濟，甚至俄烏衝突上，再說說美國通脹、貧富懸殊等問題，好像將事件形容到與經濟很有關係似的，以切合其財爺身份；但最後結論，卻只是將中方的官方立場重申一遍。官員們近幾年很喜歡寫網誌，卻遺忘了寫Blog已是時代的眼淚，年輕人連面書也幾乎摒棄，誰有心機看高官千字文？勉為其難看看財爺隨筆，幾年前每隔幾篇就是「一帶一路」瘋狂Loop，近一兩年就以「數字支付」及「綠色金融」為題寫完又寫；至於不斷重複的「鞏固國際金融中心地位」主旋律，卻幾乎只有一句命題，缺乏實際內容，也實在很難不讓讀者覺得「講完等於無講」。

    到回歸25周年前的一篇專訪，就令到金融圈人質疑財爺到底「真係識唔識？」財爺在專訪中說自己正向內地爭取，讓北水可買賣在本港上市的中概股。阿里（9988）等第二上市股份始終未能納入港股通，歸根究底，其實不在於其是否兩地上市，事關在兩地上市的兩隻電動車股理想（2015）及小鵬（9868），北水早已可買賣；關鍵在於這類中概股可以換股，即是可以買入港股後可轉換至美股，再在美股市場放售（股份簡稱上有S和無S的分別）。阿里近日想申請同時在香港及美國兩地雙重主要上市，但堅持港、美兩地可繼續轉換股份，如果目的是想吸引北水，一日有換股機制，除非內地鬆手，相信引資北水也很難成事。阿里的舉動，大概也只是搏一搏，看看能否為低殘的股價帶來些少承接。

    站在財爺的立場，當然想令港股成交更活躍，特別是六月底大市日均成交已回落至約千億，近日更連千億也沒有，而成交由盛轉衰的轉捩點，就是財爺當年宣布增加印花稅後，而北水顯然是增加港股成交的Easy Way；不過，北水未能投資中概股，自然是阿爺有其未能解決的難處，而這措施一旦落實，最受惠的卻是市值最大、交投最活躍，但卻飽受監管困擾、甚至可說是被視為眼中釘的阿里巴巴。如果財爺在作出請求前，已將以上盤算一一考慮，但卻依然向上請示，只能說他或許是「天真嬌」，為推升港股成交不惜一切；如果在請求前，根本沒有考慮過這些因素，他可能也是「天真嬌」，是個政治敏感度不足的純種港官。

    當然，天真不是壞事，天真代表純粹，希望財爺可純粹地、專注地發揮其會計專長，緊守其制訂財政預算案的職責，每年最好再派派消費券就功德無量！至於尚算健在的金融業、證券業，懇請高枱貴手，以不變應萬變，或是讓真正懂得的人去變，才是偷生之道。

羅仕揚

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