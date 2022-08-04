該地塊位於廣州市番禺區謝村片區，包含4個分地塊，總面積49.91萬平方米，可建設用地面積30.11萬平方米。根據原合同，恒大旗下公司獲授予該地塊作商業及體育用地的土地使用權，有效期為40年，及作商務用地的土地使用權 ，有效期為50年。恒大已在該地塊開始建設。

恒大表示，轉讓原因是集團流動性問題，對該地塊開發和建設的進度造成負面影響；預期集團將就轉讓事項錄得虧損約12.55億元。

廣州市規劃和自然資源局支付的出讓金退庫款經該局與恒大公平磋商後按原合同約定機制計算。具體計算為以原合同下該地塊土地使用權出讓金為68.13億元，扣除4,371套已預售商品房對應的土地使用權出讓金20.23億元及不獲退還的原合同下該地塊定金13.63億元，以及由於廣州市規劃和自然資源局願意繼續利用該地塊內足球場地塊已建工程，按原合同約定，恒大將獲補償已投入已建工程的成本20.92億元。

根據解除協議，恒大須另將與該地塊相關的所有賬戶的款項6.17億元及稅務機關退回的契稅劃轉至專項監管賬戶。專項監管賬戶內的款項將用於解決恒大與該地塊直接相關的債務問題，包括但不限於支付恒大尚欠中信信託的擔保債務等。