台灣海峽緊張局勢進一步升級，解放軍數枚飛彈據稱飛越台灣，白宮譴責中國的飛彈試射是重大「升級」行動。英國央行實施1995年以來最大幅度加息並發出長期經濟衰退警告。美國上周首次申領失業救濟人數接近去年11月以來最高，周五將公佈的新增非農就業人數料顯著下降。阿里巴巴季度收入超預期，提振在美上市科技股表現，納指上升，道指、標指向下。美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至39.611基點，是2000年9月6日40.4點後最闊，收報36.261基點。