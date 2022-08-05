台灣海峽緊張局勢進一步升級，解放軍數枚飛彈據稱飛越台灣，白宮譴責中國的飛彈試射是重大「升級」行動。英國央行實施1995年以來最大幅度加息並發出長期經濟衰退警告。美國上周首次申領失業救濟人數接近去年11月以來最高，周五將公佈的新增非農就業人數料顯著下降。阿里巴巴季度收入超預期，提振在美上市科技股表現，納指上升，道指、標指向下。美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至39.611基點，是2000年9月6日40.4點後最闊，收報36.261基點。
道瓊斯工業平均指數收跌85點，跌幅0.27%，報32726點。標普500指數收跌3點，跌幅0.08%，報4151點。納斯達克綜合指數收漲52點，或0.42%，報12720點。
聯合健康跌1.28%，報533.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累45點，而Visa升2.39%，報213.47元，貢獻道指32點。
科技股方面，蘋果收市報165.81元，跌0.19%，谷歌母公司Alphabet收市報118.19元，升0.09%，亞馬遜收市報142.57元，升2.18%，Facebook收市報170.57元，升1.04%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.18%，報439點。德國DAX指數收漲0.56%，報13662點；法國CAC 40指數漲0.64%，報6513點；英國富時100指數收漲0.04%，報7448點。