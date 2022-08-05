個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.12%，折合報311.64元；阿里巴巴（9988）升0.63%，折合報95.6元；美團（3690）升0.64%，折合報184.98元；匯控（0005）跌0.48%，折合報51.35元；建行（0939）跌0.26%，折合報4.85元。

道期現升0.134%；標期現升0.12%；納期現升0.17%。日股現跌0.02%，韓股現升0.41%，澳股現升0.19%。

VIX指數隔晚跌2.32%或0.51點，報21.44點。美2年期10年期債息續倒掛，現報36.076基點，升0.51%。

紐油現跌0.18%或0.16美元，報88.38美元；布油現跌0.4%或0.38美元，報93.74美元；金價現升0.12%或2.31美元，報1793.59美元；LME 銅期貨隔晚升0.65%或50美元，報7727.5美元。美國10年期債息現跌0.53%或0.0145厘，報2.6738厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，置富（0778）、大酒店（0045）、富力（2777）等。

美高梅中國（2282）中期虧損擴大至24億元。

越秀房託（0405）：寫字樓酒店需求正復蘇 暫未有收購計劃。

阿里巴巴（9988）首財季Non-GAAP純利跌30.4%。

1957 & Co.（8495）上半年盈轉虧 蝕820萬。

廣汽（2238）7月銷量按年升近22%。

港交所（0388）：樂見本港互聯互通產品生態圈更趨多元化。

中海外（0688）7月合約銷售額按年跌23%。

中海宏洋（0081）7月合約銷售額降逾39%。

九置（1997）吳天海：本地消費已復蘇 通關是很多人的訴求。

大成食品（3999）上半年純利大跌逾半成 不派中期息。

越秀房託（0405）盈轉虧 除稅後蝕5.21億人民幣 中期每基金單位派8.53仙。

長和（0001）中期多賺4.3% 息84仙。

長實（1113）半年多賺55% 中期息0.43元。

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