恒指今早高開109點或0.55%，報20283點，大市成交金額20億元；國指今早高開50點或0.74%，報6930點。恒生科技指數開市報4429點，升1.1%。
藍籌股成交金額21.38億元，佔大市成交106.9%；科指成份股成交金額7.3億元，佔大市成交36.5%；國指成份股成交金額13.55億元，佔大市成交67.75%。
中海油（0883）、中石油（0857）、招商銀行（3968）拖累大市。美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。
藍籌45隻升，7隻下跌，17隻無升跌。李寧（2331）升1.93%，報65.9元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌1.14%，報3.47元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報93.5元，升3.95%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報209元，無升跌。
恒指上試10天線(20299.78點)。科指10天線(4412.56點)跌穿100天線(4425.15點)，指數升穿10天、100天線。
多間公司公布業績，績前表現如下，置富（0778）開市報6.64元，升0.15%。大酒店（0045）無成交，報6.86元。富力（2777）開市報1.66元，無升跌。
美高梅中國（2282）中期虧損擴大至24億元。開市報4.12元，升0.49%。
越秀房託（0405）：寫字樓酒店需求正復蘇 暫未有收購計劃。見52周低2.82元，開市報2.82元，跌6.62%。
阿里巴巴（9988）首財季Non-GAAP純利跌30.4%。開市報95.4元，升0.42%。
1957 & Co.（8495）上半年盈轉虧 蝕820萬。無成交，報0.53元。
廣汽（2238）7月銷量按年升近22%。開市報7.59元，升1.07%。
港交所（0388）：樂見本港互聯互通產品生態圈更趨多元化。開市報357.4元，升0.17%。
中海外（0688）7月合約銷售額按年跌23%。開市報21元，升1.2%。
中海宏洋（0081）7月合約銷售額降逾39%。無成交，報3.6元。
九置（1997）吳天海：本地消費已復蘇 通關是很多人的訴求。開市報36.5元，升1.25%。
大成食品（3999）上半年純利大跌逾半成 不派中期息。無成交，報0.53元。
越秀房託（0405）盈轉虧 除稅後蝕5.21億人民幣 中期每基金單位派8.53仙。見52周低2.82元，開市報2.82元，跌6.62%。
長和（0001）中期多賺4.3% 息84仙。開市報51.35元，跌0.1%。
長實（1113）半年多賺55% 中期息0.43元。開市報54.3元，無升跌。
破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見34.2元，開市報34.2元，升1.18%。
2隻股份創52周低，包括中視金橋（0623）低見0.82元，開市報0.82元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，神州控股（0861）開市報3.86元，升12.54%；裕承科金（0279）開市報0.165元，升9.27%；百濟神州（6160）開市報112.4元，升8.08%；新高教（2001）開市報2.58元，升7.95%；利寶閣（1869）開市報0.41元，升7.89%；盈大地產（0432）開市報0.49元，升7.69%；科濟藥業（2171）開市報15.34元，升7.57%；信達生物（1801）開市報34.95元，升6.39%；法拉帝（9638）開市報22元，升5.77%；康方生物（9926）開市報22元，升5.01%。
下跌異動股，包括，越秀房託（0405）見52周低2.82元，開市報2.82元，跌6.62%；威華達（0622）開市報0.36元，跌4%；信義儲電（8328）開市報6.55元，跌3.68%；中糧家佳康（1610）開市報3.15元，跌3.37%；361度（1361）開市報3.84元，跌2.04%；百富環球（0327）開市報7.24元，跌1.9%；天立教育（1773）開市報1.06元，跌1.85%；石四藥集團（2005）開市報3.93元，跌1.5%；鴻承環保科技（2265）開市報0.7元，跌1.41%；雲南水務（6839）開市報0.37元，跌1.33%；華潤醫療（1515）開市報4.52元，跌1.31%。
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