港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升2.69點子至1.46149%，是2020年4月24日後最高，當日報1.52875%。對上一次連升3日是2022年7月18日，當日拆息報0.78542%。
港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.2點子至0.98202%；1星期HIBOR升2.48點子至1.19357%；2星期HIBOR升6.32點子至1.3103%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.9點子至2.22982%；6個月期HIBOR升1.52點子至2.96762%；12個月期HIBOR升0.26點子至3.52881%。
美元指數現報105.87升值0.177點或0.17%。
美元1個月期LIBOR報2.37629%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9148%，連續2日收窄，利差是2022年6月29日後最高，當日差距為-0.8294%
對上一次連續2日收窄，是2022年7月25日，當日利差報-1.2376%。
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