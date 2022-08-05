美期亞股向上，港恐慌指數VHSI續降，跌2.45%至24.71點，恒指今早高開109點，見半日高位，曾倒跌最多77點，半日高低波幅187點。
恒指半日升18點或0.09%，報20192點，大市成交金額466億元；國指升11點或0.16%，報6890點。恒生科技指數收報4412點，升0.72%。
藍籌股成交金額170.49億元，佔大市成交36.58%；科指成份股成交金額100.57億元，佔大市成交21.58%；國指成份股成交金額151.9億元，佔大市成交32.59%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。美團（3690）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。
藍籌44隻升，21隻下跌，4隻無升跌。東方海外（0316）升5.07%，收報269.6元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.56%，收報3.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.55元，升9.03%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報93.05元，跌2.05%。
恒指逼近10天線(20290.66點)後升幅收窄。科指10天線(4410.91點)升穿100天線(4424.99點)，指數升穿10天線，但100天線得而復失。
北水南下合計淨流入4.93億元，較上日減少49.04%，連續第5日流入，累計流入77.83億元。南水北上合計淨流出9.47億元人民幣，較上日減少70.45%，連續第4日流出，累計流出75.13億元。
友邦（1299）據報向上實洽溝北外灘商廈，估值90億人幣。收報76.9元，升0.2%。
多間公司公布業績，績前表現如下，置富（0778）收報6.59元，跌0.6%。大酒店（0045）收報6.96元，升1.46%。富力（2777）收報1.71元，升3.01%。
美高梅中國（2282）中期虧損擴大至24億元。收報4.15元，升1.22%。
越秀房託（0405）：寫字樓酒店需求正復蘇 暫未有收購計劃。見52周低2.69元，收報2.72元，跌9.93%。
阿里巴巴（9988）首財季Non-GAAP純利跌30.4%。收報93.05元，跌2.05%。
1957 & Co.（8495）上半年盈轉虧 蝕820萬。創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%。
廣汽（2238）7月銷量按年升近22%。收報7.5元，跌0.13%。
港交所（0388）：樂見本港互聯互通產品生態圈更趨多元化。收報358.2元，升0.39%。
中海外（0688）7月合約銷售額按年跌23%。收報20.8元，升0.24%。
中海宏洋（0081）7月合約銷售額降逾39%。收報3.57元，跌0.83%。
九置（1997）吳天海：本地消費已復蘇 通關是很多人的訴求。收報37.25元，升3.33%。
大成食品（3999）上半年純利大跌逾半成 不派中期息。收報0.53元，無升跌。
越秀房託（0405）盈轉虧 除稅後蝕5.21億人民幣 中期每基金單位派8.53仙。見52周低2.69元，收報2.72元，跌9.93%。
長和（0001）中期多賺4.3% 息84仙。收報51.95元，升1.07%。
長實（1113）半年多賺55% 中期息0.43元。收報54.55元，升0.46%。
破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見34.45元，收報33.9元，升0.3%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.88元，收報1.81元，升6.47%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%。
5隻股份創上市新低，包括雄岸科技（1647）低見0.097元，收報0.103元，無升跌；稻草熊（2125）低見1.88元，收報1.95元，跌3.47%；寶力科技（0164）低見0.176元，收報0.187元，跌9.22%；瑞爾集團（6639）低見8.99元，收報8.99元，跌1.75%；博維智慧（1204）低見0.83元，收報0.86元，跌4.44%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，台州水務（1542）低見2.54元，收報2.54元，無升跌；越秀房託（0405）低見2.69元，收報2.72元，跌9.93%；碧桂園（2007）低見2.63元，收報2.66元，跌0.37%；龍湖（0960）低見24.5元，收報25.2元，升1.41%；龍湖集團（0960）低見24.5元，收報25.2元，升1.41%；亞洲水泥（0743）低見3.65元，收報3.68元，無升跌；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.69元，無升跌；深圳控股（0604）低見1.37元，收報1.38元，無升跌；金川國際（2362）低見0.77元，收報0.78元，升1.3%；中視金橋（0623）低見0.82元，收報0.82元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，華融金控（0993）收報0.149元，升25.21%；佳兆業資本（0936）收報0.345元，升18.97%；企展控股（1808）收報1.16元，升17.17%；科濟藥業（2171）收報16.1元，升12.9%；中泛控股（0715）收報0.059元，升11.32%；藥明巨諾（2126）收報7.1元，升11.29%；卓越教育集團（3978）收報0.4元，升11.11%；英皇證券集團（0717）收報0.062元，升10.71%；中車時代電氣（3898）收報36.75元，升10.03%；金科服務（9666）收報11.06元，升9.5%；百濟神州（6160）收報113.8元，升9.42%。
下跌異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.083元，跌19.42%；強泰環保（1395）收報0.153元，跌12.57%；明發（0846）收報0.3元，跌10.45%；越秀房託（0405）見52周低2.69元，收報2.72元，跌9.93%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.176元，收報0.187元，跌9.22%；維信金科（2003）收報3元，跌9.09%；中建富通（0138）收報0.176元，跌8.33%；永勝醫療（1612）見52周低0.54元，收報0.57元，跌8.06%；銀城國際（1902）收報2.5元，跌7.41%；卡森國際（0496）見52周低0.425元，收報0.44元，跌7.37%；黛麗斯（0333）見52周低0.42元，收報0.42元，跌6.67%。
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