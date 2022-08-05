moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日升18點 逼近10天線 科指升0.7% 100天線得而復失

美期亞股向上，港恐慌指數VHSI續降，跌2.45%至24.71點，恒指今早高開109點，見半日高位，曾倒跌最多77點，半日高低波幅187點。

恒指半日升18點或0.09%，報20192點，大市成交金額466億元；國指升11點或0.16%，報6890點。恒生科技指數收報4412點，升0.72%。

藍籌股成交金額170.49億元，佔大市成交36.58%；科指成份股成交金額100.57億元，佔大市成交21.58%；國指成份股成交金額151.9億元，佔大市成交32.59%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。美團（3690）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌44隻升，21隻下跌，4隻無升跌。東方海外（0316）升5.07%，收報269.6元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.56%，收報3.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.55元，升9.03%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報93.05元，跌2.05%。

恒指逼近10天線(20290.66點)後升幅收窄。科指10天線(4410.91點)升穿100天線(4424.99點)，指數升穿10天線，但100天線得而復失。

北水南下合計淨流入4.93億元，較上日減少49.04%，連續第5日流入，累計流入77.83億元。南水北上合計淨流出9.47億元人民幣，較上日減少70.45%，連續第4日流出，累計流出75.13億元。

友邦（1299）據報向上實洽溝北外灘商廈，估值90億人幣。收報76.9元，升0.2%。

多間公司公布業績，績前表現如下，置富（0778）收報6.59元，跌0.6%。大酒店（0045）收報6.96元，升1.46%。富力（2777）收報1.71元，升3.01%。

美高梅中國（2282）中期虧損擴大至24億元。收報4.15元，升1.22%。

越秀房託（0405）：寫字樓酒店需求正復蘇 暫未有收購計劃。見52周低2.69元，收報2.72元，跌9.93%。

阿里巴巴（9988）首財季Non-GAAP純利跌30.4%。收報93.05元，跌2.05%。

1957 & Co.（8495）上半年盈轉虧 蝕820萬。創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%。

廣汽（2238）7月銷量按年升近22%。收報7.5元，跌0.13%。

港交所（0388）：樂見本港互聯互通產品生態圈更趨多元化。收報358.2元，升0.39%。

中海外（0688）7月合約銷售額按年跌23%。收報20.8元，升0.24%。

中海宏洋（0081）7月合約銷售額降逾39%。收報3.57元，跌0.83%。

九置（1997）吳天海：本地消費已復蘇 通關是很多人的訴求。收報37.25元，升3.33%。

大成食品（3999）上半年純利大跌逾半成 不派中期息。收報0.53元，無升跌。

越秀房託（0405）盈轉虧 除稅後蝕5.21億人民幣 中期每基金單位派8.53仙。見52周低2.69元，收報2.72元，跌9.93%。

長和（0001）中期多賺4.3% 息84仙。收報51.95元，升1.07%。

長實（1113）半年多賺55% 中期息0.43元。收報54.55元，升0.46%。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見34.45元，收報33.9元，升0.3%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.88元，收報1.81元，升6.47%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括雄岸科技（1647）低見0.097元，收報0.103元，無升跌；稻草熊（2125）低見1.88元，收報1.95元，跌3.47%；寶力科技（0164）低見0.176元，收報0.187元，跌9.22%；瑞爾集團（6639）低見8.99元，收報8.99元，跌1.75%；博維智慧（1204）低見0.83元，收報0.86元，跌4.44%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，台州水務（1542）低見2.54元，收報2.54元，無升跌；越秀房託（0405）低見2.69元，收報2.72元，跌9.93%；碧桂園（2007）低見2.63元，收報2.66元，跌0.37%；龍湖（0960）低見24.5元，收報25.2元，升1.41%；龍湖集團（0960）低見24.5元，收報25.2元，升1.41%；亞洲水泥（0743）低見3.65元，收報3.68元，無升跌；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.69元，無升跌；深圳控股（0604）低見1.37元，收報1.38元，無升跌；金川國際（2362）低見0.77元，收報0.78元，升1.3%；中視金橋（0623）低見0.82元，收報0.82元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，華融金控（0993）收報0.149元，升25.21%；佳兆業資本（0936）收報0.345元，升18.97%；企展控股（1808）收報1.16元，升17.17%；科濟藥業（2171）收報16.1元，升12.9%；中泛控股（0715）收報0.059元，升11.32%；藥明巨諾（2126）收報7.1元，升11.29%；卓越教育集團（3978）收報0.4元，升11.11%；英皇證券集團（0717）收報0.062元，升10.71%；中車時代電氣（3898）收報36.75元，升10.03%；金科服務（9666）收報11.06元，升9.5%；百濟神州（6160）收報113.8元，升9.42%。

下跌異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.083元，跌19.42%；強泰環保（1395）收報0.153元，跌12.57%；明發（0846）收報0.3元，跌10.45%；越秀房託（0405）見52周低2.69元，收報2.72元，跌9.93%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.176元，收報0.187元，跌9.22%；維信金科（2003）收報3元，跌9.09%；中建富通（0138）收報0.176元，跌8.33%；永勝醫療（1612）見52周低0.54元，收報0.57元，跌8.06%；銀城國際（1902）收報2.5元，跌7.41%；卡森國際（0496）見52周低0.425元，收報0.44元，跌7.37%；黛麗斯（0333）見52周低0.42元，收報0.42元，跌6.67%。

 

其他報道

滴滴據報擬引入國企股東 以擺脫監管風險

友邦據報向上實洽溝北外灘商廈 估值90億人幣

滬深三大指數半日高收 滬指升0.28%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升至1.461% 續創逾兩年高

馬斯克：特斯拉最終可能會建立10至12家工廠

特斯拉股東批准1拆3拆股計劃 馬斯克：回購股票是可能的

滬深三大指數高開 人行本周淨回籠60億人幣

恒指高開109點 科指升1.1% 升穿100天線 阿里升0.42%

內地新冠口服藥生產商真實生物申請香港IPO