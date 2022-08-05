灣區發展（0737）昨公布截至今年6月底上半年業績，純利按年跌38%至1.77億元（人民幣，下同），派中期息6.67港仙，按年少40.1%。期內淨路費收入按年跌20%至7.48億元，匯兌收益盈轉虧，虧損4200萬元。
公司指，公路營運表現持續受疫情影響，旗下廣深高速公路及廣珠西綫高速公路的沿線城市曾爆發多輪疫情，令路費收入大減。公司主席胡偉展望，下半年路費收入受惠於疫情放緩，估計比去年表現佳，但仍未能回到疫情前水平。他又預期廣深高速公路的擴容改造工程將於明年開始，並需時4至5年完成。
財務總監李曉君則表示，由於人民幣匯率於期內轉弱，合營公司的外幣貸款帶來匯兌虧損。面對匯率波動、美息上升，她強調雖然公司過半貸款屬港元或美元貸款，但人民幣貸款的利率仍較低，公司會繼續以不同方式管理利率風險。
被問及收購廣深沿江高速公路公司有何進展，李曉君表示盡職審查及資產評估工作已基本完成，但公司與其控股股東的協商和內部程序仍在進行中，有新進展會再作出公布。
灣區發展今早收報2.38元，升0.422%。
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