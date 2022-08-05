文章日期：2022年8月5日 12:45
SOGO母公司利福國際（1212）中午公告，其股份及由該公司附屬公司發行的債券，於今日早上9時起短暫停止買賣，以待根據收購及合併守則刊發構成公司內幕消息的公告 。
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