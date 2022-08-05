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【有片：選股王】南方醫療健康短線有阻力 候回調3.3元吸納

港股恒指今早窄幅波動，整體上升股份較多，表現偏好。恒指高開109點，見半日高位20283點後回軟，曾經倒跌，半日收報20192點，升18點。大市半日成交467億元。

阿里巴巴（9988）截至6月底季度業績好過市場預期，但股價今早回吐逾2%。騰訊（0700）、京東（9618）亦有回吐。不過，半導體、電子產品部件股向好，中芯（0981）升半成，舜宇（2382）升4%。物管股有反彈，個別光伏、出口航運、金屬礦石股做好，但石油煤炭股有沽壓。

市場上升動力明顯較強，醫藥、醫療及生物科技股做好。不過，當中不少仍處於投資期未錄得盈利，若想捕捉升勢，以ETF買入一籃子股份為佳。市場上，有南方醫療健康（3174）、GX中國生科（2820）選擇，3174主要投資於香港上市的醫療健康公司，包括互聯網藥店及藥物零售、藥物及醫療設備開發、製造等公司；最新頭五大持股京東健康（6618）、藥明生物（2269）、藥明康德（2359）、百濟神州（6160）及阿里健康（0241）。GX中國生科（2820）則投資於生物科技中國公司，包括內地、香港及美國上市公司。五大持股恒瑞醫藥(滬：600276)、藥明生物、藥明康德(滬：603259)、沃森生物(深：300142)、信達生物（1801）

兩醫療、生科ETF今年來走勢相似，而5月低位回升以3174動力較強。走勢上，3174周初跌穿50天線向下，很快回升，短線逼近3.5元附近有較大阻力，可以候回調3.3元吸納，倘持續低收3.2元之下先離場。

 

劉思明

投資版副主編

 

 

 