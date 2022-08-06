繼「港產美股」尚乘數科（美：HKD）爆升惹關注，隔晚美股再現另一「神話」。港資券商智富融資（美：MEGL）昨以每股4美元上市，首掛即颷近58倍至235.95美元，市值一度高達50.79億美元（約396.16億港元）。其後表現如「過山車」大起大跌，盤中多次觸發熔斷。該股全日收報97美元，升幅收窄至23.25倍，總市值降至19.4億美元（約152.29億港元）。