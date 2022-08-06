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港資券商智富融資赴美首掛曾升58倍 市盈率高達9700倍

繼「港產美股」尚乘數科（美：HKD）爆升惹關注，隔晚美股再現另一「神話」。港資券商智富融資（美：MEGL）昨以每股4美元上市，首掛即颷近58倍至235.95美元，市值一度高達50.79億美元（約396.16億港元）。其後表現如「過山車」大起大跌，盤中多次觸發熔斷。該股全日收報97美元，升幅收窄至23.25倍，總市值降至19.4億美元（約152.29億港元）。

資料顯示，智富融資提供一條龍的企業融資服務，包括上市前融資、上市保薦、上市後的合規顧問及各類交易的財務顧問等等，據公司網頁顯示，公司完成8個上市項目，客戶包括深藍科技（1950）、飛揚集團（1901）、新昌創展（1781）。智富融資2020年及2021年的利潤為別為419.96萬港元及157.86萬港元。以首天收市價計算，智富融資的市盈率高達9700倍。

至於市場焦點股尚乘數科，日前遭長和（0001）主動撇清關係，表示僅持有其最終控股公司尚乘集團不足4%股份，更稱正洽售持股。尚乘數科連跌三天，昨天收跌9.9%至721.23美元，比上市發行價7.8美元仍累升91.5倍；總市值1334.6億美元（約1.05萬億港元），比友邦（1299）的9189.9億元市值還高，貼近匯控（0005）的1.04萬億元市值。