美國7月非農就業增長勝預期，舒緩市場對經濟衰退的憂慮；但增加美聯儲9月份加息0.75厘的機率，較周四上升34個百分點至68%。隔晚三大指數未有見顯下跌，道指一度跌逾200點，及後轉升76點或0.2%，全日收報32803點。以科技股為主的納指收報12657點，跌63點或0.5%。標指收跌6點或0.2%，報4145點。總結全周，道指微跌0.1%，納指累升2.2%，標指跌0.4%。
隨美聯儲重手加息預期增加，利好金融股走勢，摩根大通（美：JPM）收升3%，富國銀行（美：WFC）升2.4%。美國10年期債息升0.5%至2.827厘，令包括科技股的增長股表現受壓，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收跌6.6%，Meta（美：META）跌2%，亞馬遜（美：AMZN）跌1.2%，微軟（美：MSFT）和蘋果公司（美：AAPL）分別跌0.3%及0.1%。
走勢受美股影響的虛擬貨幣，比特幣（bitcoin）表現反覆，近24小時低見22761美元，高見23463美元，高低位變幅3%；暫報約23241美元，近24小時升0.2%。以太幣（ETH）則升4%，報約1724美元。
港股方面，ADR港股比例指數報20059點，跌0.7%。金融股走勢各異，匯控（0005）ADR較港股高水0.8%，折合報51.51港元。建行（0939）ADR較港股高水0.1%。工行（1398）ADR較港股低水0.6%，中銀香港（2388）ADR和中國銀行（3988）ADR分別較港股低水0.3%和0.2%。科技股受壓，騰訊（0700）ADR較港股低水1.8%，阿里巴巴（9988）ADR較港股低水2.2%，美團（3690）ADR較港股低水1.8%。恒指夜期收報20015點，低水187點。