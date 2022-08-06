美國7月非農就業增長勝預期，舒緩市場對經濟衰退的憂慮；但增加美聯儲9月份加息0.75厘的機率，較周四上升34個百分點至68%。隔晚三大指數未有見顯下跌，道指一度跌逾200點，及後轉升76點或0.2%，全日收報32803點。以科技股為主的納指收報12657點，跌63點或0.5%。標指收跌6點或0.2%，報4145點。總結全周，道指微跌0.1%，納指累升2.2%，標指跌0.4%。