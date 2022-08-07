他指出，合資格市民包括透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人，他們會分期獲發合共5000元消費券；另有約15萬名新登記香港永久性居民或新來港人士，將分期獲發合共1萬元消費券，今日獲發的第一期券額為3000元。

另一方面，在被通知為不符合資格準則的登記人當中，秘書處共收到逾15萬宗覆檢申請，主要來自一些曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10.4萬宗申請已覆檢成功，同樣會在今天獲發消費券。

他又提到，截至今年六月底，主要儲值支付平台合共增加了約710萬個消費者帳戶及約13萬個商戶用家。今年上半年即使零售銷售貨值下跌2.6%，但當中透過網上銷售的貨值卻上升24%。