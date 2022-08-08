個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.75%，折合報302.22元；阿里巴巴（9988）跌2.24%，折合報90.82元；美團（3690）跌1.78%，折合報180.23元；匯控（0005）升0.8%，折合報51.51元；建行（0939）升0.09%，折合報4.89元。

道期現跌0.1%；標期現跌0.18%；納期現跌0.26%。日股現跌0.35%，韓股休市，澳股現跌0.21%。

VIX指數隔晚跌1.35%或0.29點，報21.15點。美2年期10年期債息續倒掛，曾低見42.359基點，現報41.507基點。上周五曾低見44.034基點，是2000年8月28日47.85基點後最闊。

紐油現跌0.82%或0.73美元，報88.28美元；布油現跌0.82%或0.78美元，報94.14美元；金價現跌0.2%或3.67美元，報1771.83美元；LME 銅期貨隔晚升1.85%或143美元，報7870.5美元。美國10年期債息現升0.65%或0.0184厘，報2.8452厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國鐵塔（0788）、中國聯通（0762）、中電（0002）、理文化工（0746）、理文造紙（2314）、丘鈦（1478）。

遠洋集團（3377）7月銷售額按年減少13%，首7月減少17%。

利福（1212）每股5元私有化，較停牌前溢價六成。

龍光（3380）暫停支付5隻美元優先票據利息。

富力（2777）298億人幣借款已違約，核數師指持續經營存重大不確定性。

皇朝家居（1198）謝錦鵬入主慕容家居（1575），涉資近8200萬元。

味千控股（0538）盈警，料上半年轉盈為虧蝕最多1.3億元。

富力地產（2777）發盈警，料去年虧損擴大至不多於170億元。

世紀睿科（1450）跟抖音電商簽一年協議，期內結算GMV不少於50億人幣。

融創中國（1918）上月賣樓收入跌78%，均價跌逾一成。

瑞安（0272）料上半年少賺六成，淨負債比率升至48%。

奈雪的茶（2150）發盈警，上半年盈轉虧蝕2.3至2.7億元。

永旺（0984）：日圓匯價不影響產品價格，推「均一價」吸消費券。

奧園（3883）︰已與境內機構訂立延長200億元融資期限。

亞洲水泥（0743）中期少賺71%。

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