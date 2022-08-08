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恒指低開136點續低於10天線 科指跌穿10天線 利福升46%

恒指今早低開136點或0.68%，報20065點，大市成交金額12億元；國指今早低開60點或0.88%，報6841點。恒生科技指數開市報4354點，跌1.39%。

藍籌股成交金額11.85億元，佔大市成交98.75%；科指成份股成交金額4.66億元，佔大市成交38.83%；國指成份股成交金額8.32億元，佔大市成交69.33%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中行（3988）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，33隻下跌，22隻無升跌。中芯（0981）升1.01%，報18.08元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.12%，報90元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報28.25元，升2.36%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報158.2元，跌3.77%。

恒指續低於10天線(20241.86點)。科指跌穿10天線(4393.21點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）開市報1元，無升跌。中國聯通（0762）開市報3.73元，無升跌。中電（0002）開市報66元，升0.61%。理文化工（0746）無成交，報7.23元。理文造紙（2314）無成交，報3.04元。丘鈦（1478）無成交，報4.45元。

遠洋集團（3377）7月銷售額按年減少13%，首7月減少17%。無成交，報1.23元。

利福（1212）每股5元私有化，較停牌前溢價六成。開市報4.51元，升46.43%。

富力（2777）298億人幣借款已違約，核數師指持續經營存重大不確定性。開市報1.68元，跌2.89%。

皇朝家居（1198）謝錦鵬入主慕容家居（1575），涉資近8200萬元。皇朝家居無成交，報2.6元。慕容家居（1575）無成交，報0.155元。

味千控股（0538）盈警，料上半年轉盈為虧蝕最多1.3億元。無成交，報0.8元。

富力地產（2777）發盈警，料去年虧損擴大至不多於170億元。開市報1.68元，跌2.89%。

世紀睿科（1450）跟抖音電商簽一年協議，期內結算GMV不少於50億人幣。開市報4.25元，升9.54%。

瑞安（0272）料上半年少賺六成，淨負債比率升至48%。無成交，報1.03元。

奈雪的茶（2150）發盈警，上半年盈轉虧蝕2.3至2.7億元。無成交，報5.65元。

永旺（0984）：日圓匯價不影響產品價格，推「均一價」吸消費券。無成交，報1.21元。

亞洲水泥（0743）中期少賺71%。無成交，報3.73元。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見15.5元，開市報15.5元，升2.51%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見4.28元，開市報4.28元，升1.9%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括協同通信（1613）低見0.151元，開市報0.151元，跌9.04%；都市麗人（2298）低見0.21元，開市報0.21元，跌13.58%。

異動股

上升異動股，包括，利福（1212）開市報4.51元，升46.43%；宏光（6908）開市報4.29元，升16.58%；世紀睿科（1450）開市報4.25元，升9.54%；利寶閣（1869）開市報0.41元，升9.33%；再鼎醫藥（9688）開市報35.05元，升7.52%；博維智慧（1204）開市報1.06元，升7.07%；利福中國（2136）開市報0.97元，升6.59%；先聲藥業（2096）開市報9.17元，升5.52%；康聖環球（9960）開市報2.38元，升5.31%；中國波頓（3318）開市報3.37元，升4.98%；時代鄰里（9928）開市報1.09元，升4.81%。

下跌異動股，包括，都市麗人（2298）創上市新低，見0.21元，開市報0.21元，跌13.58%；協同通信（1613）創上市新低，見0.151元，開市報0.151元，跌9.04%；復星旅遊文化（1992）開市報10.34元，跌5.14%；新東方在線（1797）開市報21元，跌3.89%；蔚來集團（9866）開市報158.2元，跌3.77%；晶苑國際（2232）開市報2.57元，跌3.75%；同程藝龍（0780）開市報15.8元，跌3.42%；微創醫療（0853）開市報19.8元，跌3.41%；新東方（9901）開市報21.05元，跌3.22%；阿里巴巴（9988）開市報90元，跌3.12%。

 

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