港元現報7.8497元升值2點子，今晨曾貶值最多4點子，報7.8503元，亦曾升值最多6點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.71點子至1.03911%；1星期HIBOR升2.12點子至1.21476%；2星期HIBOR升3.38點子至1.34411%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.68點子至2.28661%；6個月期HIBOR升2.2點子至2.98958%；12個月期HIBOR升0.14點子至3.53024%。

美元指數現報106.612貶值0.009點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報2.36943%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8614%，連續3日收窄，利差是2022年6月29日後最高，當日差距為-0.8294%

對上一次連續3日收窄，是2022年7月26日，當日利差報-1.1542%。

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