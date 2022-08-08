moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至1.508% 創近兩年半高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升4.66點子至1.50804%，是2020年4月24日後最高，當日報1.52875%。對上一次連升4日是2022年7月19日，當日拆息報0.86101%。

港元現報7.8497元升值2點子，今晨曾貶值最多4點子，報7.8503元，亦曾升值最多6點子，報7.8493元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.71點子至1.03911%；1星期HIBOR升2.12點子至1.21476%；2星期HIBOR升3.38點子至1.34411%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.68點子至2.28661%；6個月期HIBOR升2.2點子至2.98958%；12個月期HIBOR升0.14點子至3.53024%。

美元指數現報106.612貶值0.009點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報2.36943%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8614%，連續3日收窄，利差是2022年6月29日後最高，當日差距為-0.8294%

對上一次連續3日收窄，是2022年7月26日，當日利差報-1.1542%。

其他報道

檢疫安排改為「3+4」 國泰曾升逾3.5% 創近一個月高

恒大所持盛京銀行股份被拍賣 底價73.1億

馬斯克向Twitter CEO發起挑戰 稱願與其辯論假帳號事件

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

港股ADR跌142點 夜期低水187點 美期亞股跌 中電、聯通等業績

遠洋集團7月銷售額按年減少13% 首7月減少17%

 