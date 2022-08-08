上周五美國公布的就業數據引發市場對聯儲局緊縮財政政策的憂慮，恒指受制於10天線，今早低開136點後，曾跌最多223點，一度收窄至跌30點，其後重拾跌勢，半日高低波幅193點。
恒指半日跌151點或0.75%，報20050點，大市成交金額416億元；國指跌75點或1.09%，報6826點。恒生科技指數收報4341點，跌1.69%。
藍籌股成交金額137.98億元，佔大市成交33.16%；科指成份股成交金額82.64億元，佔大市成交19.86%；國指成份股成交金額121.94億元，佔大市成交29.31%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。
藍籌25隻升，40隻下跌，4隻無升跌。網易（9999）升2.1%，收報140.8元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.93%，收報89.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報140.8元，升2.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報157.5元，跌4.2%。
恒指受制於10天線(20240.34點)。科指亦受制於10天線(4391.93點)。
北水南下合計淨流入2.21億元，較上日減少49.46%，連續第6日流入，累計流入79.49億元，對上一次連續6日淨流入是7月26日。南水北上合計淨流入6.8億元人民幣，較上日減少76.81%，連續第2日流入，累計流入36.14億元。
檢疫安排改為「3+4」，國泰（0293）曾升逾3.5%，創近一個月高。收報8.67元，升2.36%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報1.01元，升1%。中國聯通（0762）收報3.74元，升0.27%。中電（0002）收報66.1元，升0.76%。理文化工（0746）收報7.35元，升1.66%。理文造紙（2314）收報3.02元，跌0.66%。丘鈦（1478）收報4.44元，跌0.22%。
遠洋集團（3377）7月銷售額按年減少13%，首7月減少17%。收報1.21元，跌1.63%。
利福（1212）每股5元私有化，較停牌前溢價六成。收報4.61元，升49.68%。
富力（2777）298億人幣借款已違約，核數師指持續經營存重大不確定性。收報1.68元，跌2.89%。
皇朝家居（1198）謝錦鵬入主慕容家居（1575），涉資近8200萬元。皇朝家居收報2.6元，無升跌。慕容家居（1575）收報0.173元，升11.61%。
味千控股（0538）盈警，料上半年轉盈為虧蝕最多1.3億元。平上市低位0.79元，收報0.8元，無升跌。
富力地產（2777）發盈警，料去年虧損擴大至不多於170億元。收報1.68元，跌2.89%。
世紀睿科（1450）跟抖音電商簽一年協議，期內結算GMV不少於50億人幣。收報3.84元，跌1.03%。
瑞安（0272）料上半年少賺六成，淨負債比率升至48%。收報1元，跌2.91%。
奈雪的茶（2150）發盈警，上半年盈轉虧蝕2.3至2.7億元。收報5.38元，跌4.78%。
永旺（0984）：日圓匯價不影響產品價格，推「均一價」吸消費券。收報1.19元，跌1.65%。
亞洲水泥（0743）中期少賺71%。收報3.71元，跌0.54%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見16.44元，收報16.4元，升8.47%；上海復旦（1385）創上市新高，見34.9元，收報33.15元，跌3.63%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.08元，收報2.08元，升6.67%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；國際家居零售（1373）創52周高，見2.98元，收報2.96元，升1.02%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見4.5元，收報4.18元，跌0.48%。
9隻股份創上市新低，包括雲南水務（6839）低見0.35元，收報0.37元，跌1.33%；德琪醫藥（6996）低見4.51元，收報4.9元，升4.93%；聖諾醫藥（2257）低見60.6元，收報61.3元，跌0.16%；協同通信（1613）低見0.151元，收報0.165元，跌0.6%；微博（9898）低見142.4元，收報145元，跌1.96%；佳源國際（2768）低見0.221元，收報0.223元，跌4.29%；都市麗人（2298）低見0.2元，收報0.222元，跌8.64%；卡撒天嬌（2223）低見0.41元，收報0.41元，跌8.89%；寶力科技（0164）低見0.166元，收報0.167元，跌11.64%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，和諧汽車（3836）低見2.41元，收報2.41元，跌1.63%；神冠控股（0829）低見0.335元，收報0.34元，跌2.86%；永達汽車（3669）低見6.09元，收報6.12元，跌2.24%；金川國際（2362）低見0.76元，收報0.79元，跌1.25%；中巴（0026）低見81元，收報81元，跌1.52%；永勝醫療（1612）低見0.53元，收報0.53元，跌5.36%；香港航天科技（1725）低見7.95元，收報7.95元，跌12.92%；華大酒店（0201）低見0.093元，收報0.093元，跌5.1%；金利來（0533）低見1.22元，收報1.27元，無升跌；大悅城（0207）低見0.265元，收報0.265元，跌1.85%。
異動股
上升異動股，包括，利福（1212）收報4.61元，升49.68%；宏光（6908）收報4.58元，升24.46%；明發（0846）收報0.39元，升20%；澳洲成峰高教（1752）收報0.086元，升17.81%；華融金控（0993）收報0.135元，升17.39%；東瀛遊（6882）收報0.58元，升16%；盛諾集團（1418）收報0.195元，升14.71%；慕容家居（1575）收報0.173元，升11.61%；匯安智能科技（8379）收報0.147元，升11.36%；恒盛地產（0845）收報0.156元，升10.64%；聯眾（6899）收報0.285元，升9.62%。
下跌異動股，包括，快餐帝國（1843）收報0.32元，跌24.71%；香港航天科技（1725）見52周低7.95元，收報7.95元，跌12.92%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.166元，收報0.167元，跌11.64%；利寶閣（1869）收報0.335元，跌10.67%；卡撒天嬌（2223）創上市新低，見0.41元，收報0.41元，跌8.89%；都市麗人（2298）創上市新低，見0.2元，收報0.222元，跌8.64%；新東方在線（1797）收報20.2元，跌7.55%；信義儲電（8328）收報6.64元，跌7%；智雲健康（9955）收報19.98元，跌6.85%；微創醫療（0853）收報19.1元，跌6.83%。
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