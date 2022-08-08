集團指，上半年收入按年升0.6%至153億元，期內總銷售量為296萬噸，產品平均每噸淨利潤為292元。上半年理文造紙因換算境外業務產生之匯兌差額達到12.84億元。費用方面，集團上半年分銷及銷售費用為4.46億 元，按年跌11.5%，佔總收入2.9%﹔上半年日常及行政費用為5.98億元，按年減17.4%，佔總收入3.9%。

上半年核心業務包裝紙分部盈利僅約6.1億元，較2021年上半年的22.08億元，按年跌72.4%﹔衛生紙上半年分部盈利為2.86億元，較2021年上半年的2.29億元，按年升24.8%﹔木漿上半年分部盈利為6022.2萬元，較2021年上半年的288.1萬元，按年升19.9倍。

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