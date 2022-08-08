理文造紙（2314）公布2022年上半年純利為7.97億元，按年跌58.8%，主要是由於新一輪新型冠狀病毒疫情爆發導致全球經濟增長持續放緩﹔每股盈利為0.1846元，派中期息每股0.065元，較2021年中期派0.15元，按年跌56.7%。
集團指，上半年收入按年升0.6%至153億元，期內總銷售量為296萬噸，產品平均每噸淨利潤為292元。上半年理文造紙因換算境外業務產生之匯兌差額達到12.84億元。費用方面，集團上半年分銷及銷售費用為4.46億 元，按年跌11.5%，佔總收入2.9%﹔上半年日常及行政費用為5.98億元，按年減17.4%，佔總收入3.9%。
上半年核心業務包裝紙分部盈利僅約6.1億元，較2021年上半年的22.08億元，按年跌72.4%﹔衛生紙上半年分部盈利為2.86億元，較2021年上半年的2.29億元，按年升24.8%﹔木漿上半年分部盈利為6022.2萬元，較2021年上半年的288.1萬元，按年升19.9倍。
其他報道
恒指半日跌151點 受制10天線 阿里跌3.9% 北水第6日流入
港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至1.508% 創近兩年半高
馬斯克向Twitter CEO發起挑戰 稱願與其辯論假帳號事件
港股ADR跌142點 夜期低水187點 美期亞股跌 中電、聯通等業績