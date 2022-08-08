姚嘉仁稱，首批MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證在港上市，可為國際投資者提供有效管理其滬深港通下A股持倉的風險管理工具。同時，標誌著港交所A股產品生態圈的持續發展，為市場提供管理投資中國的新工具，進一步提升A股產品生態圈的競爭力。「連接中國與世界」是香港交易所的戰略重點，交易所將充分把握未來十年中國資本財富迅速增長和多元化所帶來的新機遇，繼續與市場携手發展離岸A股生態圈。

MSCI中國A50互聯互通指數涵蓋中國內地A股大型股中最大的50隻股票，並在每個行業納入最少兩隻股票，以全面反映中國的經濟狀況。該指數包含50隻合資格滬深港通交易的股票，並與主要MSCI A股指數的歷史表現高度相關。

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