她指出，中電在4年前已就燃料賬進行調整，反映燃料成本趨勢，並按月調整，今年1月每度38.6仙，到7月已升至48.2仙。若以淨電費計，期間已上升8%。她預料下半年燃料價格上升趨勢持續，他們已經盡力控制成本、採取分散能源措施、動用燃料賬目及基金進行調整，盡量減低影響。集團到今年底，將會聯同政府，檢討電價。

至於較早前爆發元朗火燒輸電橋事故方面，阮蘇少湄表示，最重要是之後在最短時間內穩健供電，並修復設施，但是目前正調查事故原因，今後亦會加強安全措施，相信事件不會影響業務運作。她對事件對區內市民在炎熱的日子帶來影響及不便致歉，同時已派100元心意券，希望幫助到商戶同時，亦帶動市民消費。

在推動離岸風電場方面，首席執行官藍凌志表示，相比過往技術上未夠成熟，目前已經證明在經濟角度而言項目具可行性，他們會尋求政府批准，計劃將有關項目列入2024至2028年的五年計劃內。只要取得政府批准，他們會馬上施工。

其他報道

戶戶送推「外送專員感謝周」 本周末提供小費雙倍賞

國泰：歡迎縮短檢疫期至「3+4」 冀盡快取消機組人員及旅客防疫限制

吉利廣告貶損豐田本田 被罰1萬人幣

恒馳汽車關聯公司被強制執行926萬人幣

百度獲重慶武漢批無人自動駕駛商業運營牌照

滬深三大指數全日個別發展 深證成指升穿12300點

總商會歡迎縮短酒店檢疫要求 下一步可望全面恢復通關

承包方上揚軟件回應負責的中芯國際CIM系統項目被叫停：項目未暫停

港交所：至今上市結構性產品逾1.19萬隻