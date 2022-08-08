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中電：燃料費按年大增40% 加價無可避免

面對全球能源價格高企，中電控股（0002）集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，集團在港發電業務支付的燃料費已經超過200億元，比去年增加40%，亦比前年大增超過60%，因此面對燃料費壓力加大。在倫敦、新加坡、東京的電費亦分別按年有70%、45%及40%升幅，因此香港無可避免要面對電費上升的壓力。

她指出，中電在4年前已就燃料賬進行調整，反映燃料成本趨勢，並按月調整，今年1月每度38.6仙，到7月已升至48.2仙。若以淨電費計，期間已上升8%。她預料下半年燃料價格上升趨勢持續，他們已經盡力控制成本、採取分散能源措施、動用燃料賬目及基金進行調整，盡量減低影響。集團到今年底，將會聯同政府，檢討電價。

至於較早前爆發元朗火燒輸電橋事故方面，阮蘇少湄表示，最重要是之後在最短時間內穩健供電，並修復設施，但是目前正調查事故原因，今後亦會加強安全措施，相信事件不會影響業務運作。她對事件對區內市民在炎熱的日子帶來影響及不便致歉，同時已派100元心意券，希望幫助到商戶同時，亦帶動市民消費。

在推動離岸風電場方面，首席執行官藍凌志表示，相比過往技術上未夠成熟，目前已經證明在經濟角度而言項目具可行性，他們會尋求政府批准，計劃將有關項目列入2024至2028年的五年計劃內。只要取得政府批准，他們會馬上施工。

 

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