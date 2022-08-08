美期早段仍憂慮聯儲局收緊政策，但午後市場轉炒業績憧憬而倒升，歐股、亞股向上，港股受制於10天線，成交跌至不足750億，北水終止5日流入。恒指今早低開136點，曾收窄至跌30點，午後跌幅一度擴大至247點，全日高低波幅218點。