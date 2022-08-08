美期早段仍憂慮聯儲局收緊政策，但午後市場轉炒業績憧憬而倒升，歐股、亞股向上，港股受制於10天線，成交跌至不足750億，北水終止5日流入。恒指今早低開136點，曾收窄至跌30點，午後跌幅一度擴大至247點，全日高低波幅218點。
恒指收市跌156點或0.77%，報20045點，大市成交金額749億元，較上日減少12.03%，是5月4日724.48億元成交後最少；國指跌80點或1.17%，報6821點。恒生科技指數收報4335點，跌1.82%。
藍籌股成交金額313.11億元，佔大市成交41.8%；科指成份股成交金額189.78億元，佔大市成交25.33%；國指成份股成交金額278.18億元，佔大市成交37.14%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，38隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升1.94%，收報12.64元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.64%，收報2.53元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報140.2元，升1.67%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報88.8元，跌4.41%。
恒指受制於10天線(20239.9點)。科指受制於10天線(4391.34點)。
北水南下合計淨流出1.89億元，終止連續5日流入。南水北上合計淨流出10.75億元人民幣，終止單日流入。
友邦（1299）推出限時優惠，投保可享高達9個月保費回贈。收報77元，升0.26%。
傳直播間「東方甄選」遭限制流量，新東方在線（1797）：無收到抖音通知。收報19.76元，跌9.57%。
中電（0002）上半年轉虧 蝕48.55億元 第二期中期息0.63元。中電：燃料費按年大增40%，加價無可避免。收報65.95元，升0.53%。
吉利（0175）廣告貶損豐田本田，被罰1萬人幣收報17.78元，跌0.34%。
檢疫安排改為「3+4」，國泰（0293）曾升逾3.5%，創近一個月高。國泰：歡迎縮短檢疫期至「3+4」，冀盡快取消機組人員及旅客防疫限制。收報8.59元，升1.42%。
百度（9888）獲重慶武漢批無人自動駕駛商業運營牌照。收報135.3元，跌1.81%。
理文造紙（2314）上半年純利跌59%，中期息0.065元。收報3.06元，升0.66%。
因承包方無法完成需求，中芯國際（0981）據報暫停北京12英寸晶圓廠項目。收報17.54元，跌2.01%。
理文化工（0746）中期多賺51%，息0.38元。收報7.09元，跌1.94%。
中國鐵塔（0788）半年多賺22%，收入升逾6%，不派息。收報1.01元，升1%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國聯通（0762）收報3.75元，升0.54%。丘鈦（1478）收報4.4元，跌1.12%。
遠洋集團（3377）7月銷售額按年減少13%，首7月減少17%。收報1.22元，跌0.81%。
利福（1212）每股5元私有化，較停牌前溢價六成。收報4.63元，升50.32%。
富力（2777）298億人幣借款已違約，核數師指持續經營存重大不確定性。收報1.67元，跌3.47%。
皇朝家居（1198）謝錦鵬入主慕容家居（1575），涉資近8200萬元。皇朝家居收報2.58元，跌0.77%。
慕容家居（1575）收報0.181元，升16.77%。
味千控股（0538）盈警，料上半年轉盈為虧蝕最多1.3億元。平上市低位0.79元，收報0.8元，無升跌。
富力地產（2777）發盈警，料去年虧損擴大至不多於170億元。收報1.67元，跌3.47%。
世紀睿科（1450）跟抖音電商簽一年協議，期內結算GMV不少於50億人幣。收報3.65元，跌5.93%。
瑞安（0272）料上半年少賺六成，淨負債比率升至48%。收報1.01元，跌1.94%。
奈雪的茶（2150）發盈警，上半年盈轉虧蝕2.3至2.7億元。收報5.38元，跌4.78%。
永旺（0984）：日圓匯價不影響產品價格，推「均一價」吸消費券。收報1.21元，無升跌。
亞洲水泥（0743）中期少賺71%。收報3.78元，升1.34%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見16.44元，收報16.18元，升7.01%；上海復旦（1385）創上市新高，見34.9元，收報33.1元，跌3.78%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.08元，收報2.08元，升6.67%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；國際家居零售（1373）創52周高，見2.98元，收報2.97元，升1.37%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升3.7%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見4.61元，收報4.5元，升7.14%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代中國（1233）低見1.39元，收報1.44元，跌1.37%；雲南水務（6839）低見0.35元，收報0.37元，跌1.33%；德琪醫藥（6996）低見4.51元，收報4.82元，升3.21%；聖諾醫藥（2257）低見60.6元，收報61.1元，跌0.49%；網上車市（1490）低見0.35元，收報0.355元，跌7.79%；協同通信（1613）低見0.151元，收報0.159元，跌4.22%；雄岸科技（1647）低見0.096元，收報0.099元，跌1%；微博（9898）低見142.4元，收報146.4元，跌1.01%；佳源國際（2768）低見0.215元，收報0.216元，跌7.3%；都市麗人（2298）低見0.2元，收報0.22元，跌9.47%。
21隻股份創52周低，其中十隻包括，台州水務（1542）低見2.54元，收報2.54元，無升跌；自動系統（0771）低見0.88元，收報0.88元，跌1.12%；越秀房託（0405）低見2.63元，收報2.64元，跌5.38%；碧桂園（2007）低見2.52元，收報2.53元，跌6.64%；龍源電力（0916）低見11.56元，收報11.66元，跌2.02%；和諧汽車（3836）低見2.23元，收報2.33元，跌4.9%；中交建（1800）低見3.6元，收報3.62元，跌0.82%；神冠控股（0829）低見0.335元，收報0.345元，跌1.43%；永達汽車（3669）低見6.02元，收報6.05元，跌3.35%；金川國際（2362）低見0.76元，收報0.78元，跌2.5%。
異動股
上升異動股，包括，利福（1212）收報4.63元，升50.32%；宏光（6908）收報4.45元，升20.92%；慕容家居（1575）收報0.181元，升16.77%；東瀛遊（6882）收報0.57元，升14%；盛諾集團（1418）收報0.191元，升12.35%；賞之味（8096）收報0.057元，升11.76%；匯安智能科技（8379）收報0.146元，升10.61%；精英匯（1775）收報0.5元，升9.89%；三巽控股（6611）收報0.35元，升9.38%；太平洋酒吧（8432）收報0.1元，升8.7%；喆麗控股（2209）收報0.78元，升8.33%。
下跌異動股，包括，德銀天下（2418）收報1.56元，跌13.33%；快餐帝國（1843）收報0.37元，跌12.94%；順騰（0932）收報0.155元，跌11.93%；太陽娛樂（8082）收報0.059元，跌10.61%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.166元，收報0.169元，跌10.58%；英皇文化產業（0491）平上市低位0.035元，收報0.036元，跌10%；新東方在線（1797）收報19.76元，跌9.57%；都市麗人（2298）創上市新低，見0.2元，收報0.22元，跌9.47%；新世紀醫療（1518）收報0.82元，跌8.89%；香港航天科技（1725）見52周低7.95元，收報8.35元，跌8.54%；中國環保科技（0646）收報0.55元，跌8.33%。
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