集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，他們在澳洲正因應能源轉型，正加建儲能設備、抽水蓄能等項目，長遠會有助澳洲的電力業務表現改善。藍凌志更稱，由於能源價格上升，致各地向澳洲市場搶購燃料，致煤價大升四倍，短期內他未見到煤價會顯著下跌，並料下半年燃料價格高企，對中電的EnergyAustralia業務繼續構成挑戰。他強調，上半年作出公平值變動入賬，屬非現金性質。集團長遠會在澳洲電力業務方面，視乎情況，與合作伙伴可探索在項目、部份業務，或在澳洲業務整盤生意等多個層面尋求合作，及取得更多資金去發展。財務總裁戴思力強調，澳洲業務的變化，並未影響到中電持續派息，澳洲業務仍然得到中電的財力支持。

在較早前宣布將印度業務10%轉售予伙伴CDPQ之後，藍凌志強調，目前與CDPQ各佔五成持股的組合適合，並構成一個平台可進一步增長，並在可再生能源發電及輸電業務尋求發展，中電無意進一步減持印度電力業務。

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