美國加息下，美元與港元拆息持續向上，花旗上調高端客戶定期利率，資產總額要求150萬元以上的Citigold客戶，以及私人客戶，6個月港元定存利率增0.06厘至2.31厘，12個月定存則增至2.52厘。客戶需以網上銀行或手機銀行開立定存，不設最高或最低存款額限制。