美國加息下，美元與港元拆息持續向上，花旗上調高端客戶定期利率，資產總額要求150萬元以上的Citigold客戶，以及私人客戶，6個月港元定存利率增0.06厘至2.31厘，12個月定存則增至2.52厘。客戶需以網上銀行或手機銀行開立定存，不設最高或最低存款額限制。
花旗美元利率增幅更多，12個月利率增0.22厘至3.23厘，超過1年期美國國債收益率的3.135厘，6個月定存利率增0.16厘至3厘。普通客戶現時港元定存利率則與上周相同，新客戶3個月港元和美元定存利率分別為2.48厘和2.88厘，最低起存額為5萬港元或1萬美元。
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