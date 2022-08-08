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吉利7月銷量按年增24% 首7月增0.95% 完成目標44.6%

吉利（0175）公布，7月銷量為12.26萬部，按年增24%，按月減少3.13%，首7月累售73.6萬部，按年增0.95%，完成全年目標44.63%。7月份內地銷量按年增18.7%，按月亦曾5.5%。

7月，純電動（BEVs，含換電）銷售2.2萬部，按年增349%，首7月售10.79萬部，按年增475%。

插電式混動(PHEVs)7月銷售9862部，按年增365%，首7月售3.37萬部，按年增228%。

油電混動(HEVs)7月銷售9862部，未有按年比較數字，但按月增43.72%，首7月售1.36萬部。

車型方面，領克7月售1.5萬部，按年跌17.6%，按月升13.7%，首7月售9.2萬部，按年跌27%。完成目標30.76%。

極氪售5022部按月增16.7%，首7月累售2.4萬部，均沒有按年比較數字。完成目標34.33%。

幾何售1.3萬部，按年升176%，按月升12.09%；首7月售6.8萬部，按年升263%。完成目標42.57%。

睿藍售5818部，按月增9.7%，首7月售2.27萬部。

吉利售9.7萬部，按年升19.9%，按月跌6.7%，首7月售59.7萬部，按年跌1%。完成目標53.35%。

 

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