中國鐵塔（0788）公布中期業績，執行董事兼董事長張志勇表示，受5G建設需求結構變化及疫情影響工程施工延期，上半年資本開支按年跌12.3%至90.85億元人民幣。張志勇表示，上半年資本開支確實較年初指引減少，除了受疫情影響外，3間運營商對深度5G覆蓋等需求增加，如700兆赫頻譜無需新建塔址，5G建設需求改變亦減少上半年資本開支。
他又表示，上半年發展穩建，下半年仍需加深營運商覆蓋，包括農村覆蓋，加強塔類業務建設和室分（室內分佈式天線系統）建設，進一步加大研發投入，加強資產維繫和研發投入，維持全年資本開支不超過300億元人民幣指引。
談及3間運營商的《商務定價協議》， 張志勇表示，協議於年底屆滿，協議自2018年訂立開始，各方達至共贏，加快基站建設，同時降低成本。 張志勇表示，目前正積極與3間運營商對接，包括定價，隨著4G和5G佈局擴大，網絡成本降低，認為能與電訊商繼續簽定有利他們以低成本快速部署，會堅持「共享共贏、市場化原則」等進行新定價談判，後續會按照監管要求對外公布消息。
中國鐵塔（0788）收報1.01元，全日升1%。
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