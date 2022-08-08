日本軟銀集團（日：9984）今天公布季績，截至今年6月底止三個月，由於期內科技股投資組合市值大跌，旗下願景基金（Vision Fund）大蝕2.93萬億日圓（約216.76億美元，或1690.73億港元），創基金成立以來第二大季度虧損。願景基金表現弱勢，拖累軟銀集團由盈轉虧，上季錄得3.16萬億日圓（約233.78億美元）淨虧損；去年同期賺7615億日圓（約56.36億美元）。
集團表示，期內受累於通脹及加息因素，令市場陷入經濟衰退憂慮，投資氣氛轉差，旗下投資組合錄得虧損。期內，軟銀持有投資包括Uber（美：UBER）、Coupang（美：CPNG）、商湯 （0020） 等股票遭受重創。集團表示，兩隻願景基金的非上市資產合共減值1.14萬億日圓。期內，願景基金II所持有的269家公司，股份市值錄得372億美元，低於收購成本482億美元。
軟銀行政總裁孫正義今年5月曾稱，自從投資部門上一個財年錄得3.5萬億日圓虧損後，集團已進入「防禦模式」，在投資步伐上轉趨保守。
英國《金融時報》日前報道，軟銀今年透過預付遠期合約（prepaid forward contracts）出售約三分之一的阿里巴巴（9988）持股，融資220億美元。另據阿里最新年報顯示，大股東軟銀過去一年累計減持阿里逾3.23億股，持股比例下降近1個百分點至23.9%。以阿里過去一年平均收市價128元計算，減持股份市值約413.44億元。
軟銀今天收報5695日圓，微升0.74%。
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