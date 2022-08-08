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丘鈦科技上半年少賺71% 攝像頭及指紋識別模組價量齊跌

丘鈦科技（1478）收市後公布，截至今年6月底止六個月，淨利潤按年下跌71%至1.66億元（人民幣，下同），收入則減少24%至709.48億元。集團解釋，主要由於期內攝像頭和指紋識別模組「價量齊跌」，拖累上半年收入和淨利潤雙雙走低。

集團指出，由於智能手機（尤其高端機型）需求量下滑，期內攝像頭模組及指紋識別模組的銷量分別約為21,303及5,065萬顆，按年分別跌4.8%及8.6%。兩者平均銷售單價按年分別跌18.7%及34.3%，分別為30.5元及10.9元。

期內，集團毛利為3.76億元，毛利率按年下跌6.3個百分點至5.3%。丘鈦科技解釋，主要受客戶結構調整，個別新客戶合作尚在開拓階段等影響；以及集團戰略性加大IoT和車載攝像頭模組等業務的客戶開拓力度，但因該產品處於發展初期尚未形成規模效益所以毛利率較低。

集團表示，雖然期內綜合溢利減少，但應用於智能手機以外的攝像頭模組業務領域取得重要的發展成果，應用於智能汽車和物聯網（IoT）終端的攝像頭模組產品的客戶結構與產品結構均不斷完善。其中，集團服務於上汽通用五菱、吉利汽車（0175）、小鵬汽車（9868）、上汽乘用車等品牌的車載攝像頭模組產品已經交付使用。

丘鈦科技今收報4.4元，跌1.12%。

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