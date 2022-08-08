創天傳承指，聯交所向公司發出的復牌指引中，包括撤銷針對公司的清盤呈請，而在2021年12月7日呈請各方達成和解並向法院提交聯合申請，並於13日獲法官頒令撤銷呈請。而就呈請及判決提出的事宜進行調查一事，獨立顧問並無發現任何證據顯示或表明現任董事會任何成員涉及有關該等指控的任何事宜，但發現公司在內部控制方面存在若干改進之處。

此外，公司前主要股東黃君武家族承諾不會在其潛在配售後持股或收購任何股份，或與公司訂立任何協議或交易，參與本公司的管理或參與公司的任何決策過程。黃氏家族亦於6月27日完成配售事項，並不再直接或間接持續創天傳承的任何股權。

在配售後，創天傳承主要股東分別為潘志明持有13.74%，Ken Sir持有12.32%，陳立展持有8.62%，主席袁裕深持有1.75%。公司亦已向聯交所提交文件證明黃氏家族及前任董事會成員並非現任董事會成員或公司的高級管理層，對公司無影響力等。

以及，在今年6月24日獨立顧問已完成內部監控跟進檢討，觀察到公司管理層已成功實施改善建議，並認為無跡象顯示公司內部監控制度及程序有任何重大不足。經考慮內部監控檢討結果，董事會之審核委員會及合規委員會認為公司實施之補救措施屬充分及充足，可解決調查期間發現的所有主要內部監控弱點等。

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