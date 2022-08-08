一向無負債的Facebook母公司Meta Platform（美：META）首度發債100億美元，令人擔心其財政狀況是否出問題，其實META現金流仍強，發債極可能是為了開發Metaverse等新業務，長線可能屬利好消息。
技術上，META形成多重底，9RSI的浪底不斷上移，唯暫仍受制保力加通道，可候回吐至通道底部附近收集，或待升穿通道頂追入，以增加值博率。
陸振球
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