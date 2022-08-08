技術上，META形成多重底，9RSI的浪底不斷上移，唯暫仍受制保力加通道，可候回吐至通道底部附近收集，或待升穿通道頂追入，以增加值博率。

陸振球

明報投資及地產版主編

其他報道

消費券2022｜AlipayHK：近3萬人首日「清零」 單筆最大交易逾5萬

丘鈦科技上半年少賺71% 攝像頭及指紋識別模組價量齊跌

華置發盈喜 料中期虧轉盈 賺最多9.6億

軟銀願景基金上季蝕1690億 為成立以來第二差季度

印度擬將小米等中國智能電話生產商擠出市場

美商會：減隔離日數方向正確 香港須立即重新開放

中國鐵塔：上半年資本開支較年初指引減少 與3電訊商續簽助低成本快速部署

吉利7月銷量按年增24% 首7月增0.95% 完成目標44.6%

花旗加高端客港元美元定存利率 1年港元定存報2.52厘

中聯通中期多賺近兩成 中期息0.165元

樂華娛樂據報明起預路演 擬集資最多15.7億元

藍凌志：中電澳洲業務的對冲虧損會消退

恒指收市跌156點 成交不足750億 3個月最少 北水轉流出

「B股」百奧賽圖據報開始預路演 擬集資3.9億元

香港縮酒店檢疫 英商會：擴大商務和觀光客仍需全面免檢

AIA推出限時優惠 投保可享高達9個月保費回贈

傳直播間「東方甄選」遭限制流量 新東方在線：無收到抖音通知

中電：燃料費按年大增40% 加價無可避免

戶戶送推「外送專員感謝周」 本周末提供小費雙倍賞

國泰：歡迎縮短檢疫期至「3+4」 冀盡快取消機組人員及旅客防疫限制

吉利廣告貶損豐田本田 被罰1萬人幣

恒馳汽車關聯公司被強制執行926萬人幣

百度獲重慶武漢批無人自動駕駛商業運營牌照

滬深三大指數全日個別發展 深證成指升穿12300點

總商會歡迎縮短酒店檢疫要求 下一步可望全面恢復通關

承包方上揚軟件回應負責的中芯國際CIM系統項目被叫停：項目未暫停

港交所：至今上市結構性產品逾1.19萬隻

理文造紙上半年純利跌59% 中期息0.065元

因承包方無法完成需求 中芯國際據報暫停北京12英寸晶圓廠項目

理文化工中期多賺51% 息0.38元

中國鐵塔半年多賺22% 收入升逾6% 不派息

恒指半日跌151點 受制10天線 阿里跌3.9% 北水第6日流入

中電上半年轉虧 蝕48.55億元 第二期中期息0.63元

滬深三大指數半日個別發展 滬指升0.19%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至1.508% 創近兩年半高

李家超：與內地單位就通關方案達成共識前 暫未能公開細節

檢疫安排改為「3+4」 國泰曾升逾3.5% 創近一個月高

恒大所持盛京銀行股份被拍賣 底價73.1億

馬斯克向Twitter CEO發起挑戰 稱願與其辯論假帳號事件

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

港股ADR跌142點 夜期低水187點 美期亞股跌 中電、聯通等業績

遠洋集團7月銷售額按年減少13% 首7月減少17%