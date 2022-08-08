雙財莊涵蓋逾200個國際及國內第三方品牌，包括奧利奧、吉百利等，同時亦擁有5家自家主要品牌。首席財務官Tham Sai Cheong表示，在今年首四個月，第三方品牌及自家品牌分別佔收入近八成及兩成，毛利率則分別為11.4%及23.9%。

他續指，公司對自家品牌的價格控制有更高自主性，因此自家品牌所佔毛利率相對更高，未來公司亦會專注於擴展自家品牌的業務。他又指，能夠推出市場的自家產品須符合多項要求，包括盈利能力、增長潛力、消費者需求等，惟未能透露現時新產品進展。

此外，問及目前本港新股市場氣氛一般，加上作為馬來西亞企業為何赴港上市，集團執行董事、首席執行官兼主席Soon See Beng表示，不會以短期市況考慮上市時機，認為香港市場可為海外企業建立品牌，以及有助未來業務發展，對集團未來能夠健康及平穩發展有一定信心。

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