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中聯通：上半年疫情影響可控  適時推進子公司分拆上市評估工作

中國聯通（0762）執行董事兼總裁陳忠岳表示，上半年內地爆發疫情，對公司建設網造成區域性影響，但全國建網工程進度良好，上半年完成資本開支283.5億元人民幣，當中5G 資本開支117億元人民幣，5G 機站新增18萬站，累計至87萬站。陳忠岳又表示，以目前應對態勢及經驗而言，強調對上半年的影響仍屬可控，不會對全年資本計劃造成影響。

中聯通去年8月公布擬分析聯通重要科技公司至A股上市公告，陳忠岳透露，已向北京市證監局提交上市輔導申請，且獲得正式受理，目前正處於輔導期，日後進展將適時對外公告。陳忠岳又表示，經過多年培育，旗下數間子公司逐漸壯大， 集團將以創新領域發展情況，在適當時機推進相關分拆上市可能性的研究評估工作，有進一步消息會適時公布。談及中國廣電加入電訊市場，中聯通表示，歡迎廣電的加入，能進一步豐富用戶場景，激發動能等好處。

談及5G 發展，陳忠岳表示，上半年受疫情不利影響下， 5G用戶發展低於集團持續進度目標，但在集團高質量發展，新戰策略指引下，移動用戶取得成效，為後續發展建立基礎。

中聯通今日收報3.75元，全日微升0.5％。 

 

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