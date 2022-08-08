標普指出，機場客運量和零售收入遲遲未復蘇將繼續影響機管局未來兩年的財務表現，今個財年（截至明年3月底的12個月）的營運現金流可能保持負數，因為復蘇需時，而且三跑工程的資本支出正在加重機管局的債務負擔，而貨運業務在過去兩年一直是機管局的重要收入來源，但受全球經濟衰退及滯脹風險拖累，貨運量有下行壓力。

標普預期香港進一步放寬旅行限制後，機管局的財務表現將於2024財年起明顯好轉；又預期香港國際機場仍能保持其樞紐地位，連接大灣區與世界各地。

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