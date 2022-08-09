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美股收市變動不大 道指升29點 美息差倒掛擴至46基點 創近20年最闊

強勁就業數據促使華爾街調高聯儲局加息預期，花旗預計聯儲局9月可能加息1個百分點，交易員等待通脹數據以判斷聯儲局加息步伐。中美局勢方面，拜登相信中國在軍演之後不會升高台海事態。美股收市變動不大，但美2年期10年期債息倒掛擴闊，曾見46.804基點，是2000年8月28日47.85基點後最闊。

道瓊斯工業平均指數收漲29點，升幅0.09%，報32832點。標普500指數收跌5點，跌幅0.13%，報4140點。納斯達克綜合指數收跌13點，或0.11%，報12644點。

迪士尼升2.33%，報109.11美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻16點，而微軟跌0.92%，報280.32元，拖低道指17點。

科技股方面，蘋果收市報164.87元，跌0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報117.3元，跌0.14%，亞馬遜收市報139.41元，跌0.98%，Facebook收市報170.25元，升1.87%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.74%，報438點。德國DAX指數收漲0.84%，報13687點；法國CAC 40指數漲0.81%，報6524點；英國富時100指數收漲0.58%，報7482點。

 

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