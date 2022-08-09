強勁就業數據促使華爾街調高聯儲局加息預期，花旗預計聯儲局9月可能加息1個百分點，交易員等待通脹數據以判斷聯儲局加息步伐。中美局勢方面，拜登相信中國在軍演之後不會升高台海事態。美股收市變動不大，但美2年期10年期債息倒掛擴闊，曾見46.804基點，是2000年8月28日47.85基點後最闊。