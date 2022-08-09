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港股ADR跌61點 夜期低水88點 美期亞股升

美股向下，港股ADR跌61點或0.31%，報19983點，即月恒指夜期跌49點，報19958點，夜期低水88點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.86%，折合報296.81元；阿里巴巴（9988）升0.38%，折合報89.14元；美團（3690）跌0.32%，折合報179.02元；匯控（0005）跌0.16%，折合報51.72元；建行（0939）跌0.16%，折合報4.92元。

道期現升0.259%；標期現升0.28%；納期現升0.29%。 日股現跌0.21%，韓股現升0.07%，澳股現升0.01%。

VIX指數隔晚升0.66%或0.14點，報21.29點。美2年期10年期債息倒掛，現報45.908基點。

紐油現跌0.3%或0.28美元，報90.48美元；布油現跌0.26%或0.26美元，報96.39美元；金價現升0.02%或0.46美元，報1789.42美元；LME 銅期貨隔晚升1.48%或117美元，報7987.5美元。美國10年期債息現跌0.39%或0.0109厘，報2.7463厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國光大綠色環保（1257）、富智康（2038）、鴻騰（6088）、盈大地產（0432）、統一企業中國（0220）、越秀交通基建（1052）、再鼎醫藥（9688）等。

阿里巴巴（9988）香港主要上市申請獲聯交所確認，料年底生效。

「3+4」檢疫｜攜程集團（9961）旗下Trip.com預訂將自動「減期」，退款有序進行中。

長城汽車（2333）7月銷量升11%，首7個月銷量跌逾12%。

中聯通（0762）中期多賺近兩成，中期息0.165元。中聯通：上半年疫情影響可控，適時推進子公司分拆上市評估工作。

創天傳承（8195）達成復牌條件，今復牌。

丘鈦科技（1478）上半年少賺71%，攝像頭及指紋識別模組價量齊跌。

華置（0127）發盈喜，料中期虧轉盈，賺最多9.6億。

印度擬限制小米（1810）等中國智能電話商發售150美元以下價格手機。

中國鐵塔（0788）：上半年資本開支較年初指引減少，與3電訊商續簽助低成本快速部署。

吉利（0175）7月銷量按年增24%，首7月增0.95%，完成目標44.6%。

 

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