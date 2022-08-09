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恒指低開6點 科指跌0.21% 齊續受制於10天線

恒指今早低開6點或0.04%，報20039點，大市成交金額15億元；國指今早低開2點或0.04%，報6819點。恒生科技指數開市報4326點，跌0.21%。

藍籌股成交金額17.12億元，佔大市成交114.13%；科指成份股成交金額10.21億元，佔大市成交68.06%；國指成份股成交金額11.42億元，佔大市成交76.13%。

匯控（0005）、京東（9618）、中移動（0941）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，28隻下跌，22隻無升跌。聯通（0762）升2.67%，報3.85元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.44%，報231.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，10隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報195.8元，升1.56%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報202元，跌3.9%。

恒指續受制於10天線(20153.24點)。科指續受制於10天線(4364.36點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國光大綠色環保（1257）無成交，報1.75元。富智康（2038）開市報1.03元，跌0.96%。鴻騰（6088）開市報1.33元，無升跌。盈大地產（0432）無成交，報0.46元。統一企業中國（0220）開市報7.36元，跌0.27%。越秀交通基建（1052）開市報4.34元，升0.46%。再鼎醫藥（9688）開市報36.95元，升4.67%。

阿里巴巴（9988）香港主要上市申請獲聯交所確認，料年底生效。開市報90元，升1.35%。

「3+4」檢疫｜攜程集團（9961）旗下Trip.com預訂將自動「減期」，退款有序進行中。開市報202元，跌3.9%。

長城汽車（2333）7月銷量升11%，首7個月銷量跌逾12%。開市報12.26元，升0.99%。

中聯通（0762）中期多賺近兩成，中期息0.165元。中聯通：上半年疫情影響可控，適時推進子公司分拆上市評估工作。開市報3.85元，升2.67%。

創天傳承（8195）達成復牌條件，今復牌。見52周低1.13元，開市報1.13元，跌12.74%。

丘鈦科技（1478）上半年少賺71%，攝像頭及指紋識別模組價量齊跌。無成交，報4.4元。

華置（0127）發盈喜，料中期虧轉盈，賺最多9.6億。開市報2.2元，升1.85%。

印度擬限制小米（1810）等中國智能電話商發售150美元以下價格手機。開市報11.78元，無升跌。

中國鐵塔（0788）：上半年資本開支較年初指引減少，與3電訊商續簽助低成本快速部署。開市報1元，跌0.99%。

吉利（0175）7月銷量按年增24%，首7月增0.95%，完成目標44.6%。開市報17.88元，升0.56%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.09元，開市報2.09元，升0.48%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括網上車市（1490）低見0.34元，開市報0.34元，跌4.23%；諾亞控股（6686）低見257.8元，開市報257.8元，跌1.53%。

1隻股份創52周低，包括創天傳承（8195）低見1.13元，開市報1.13元，跌12.74%。

異動股

上升異動股，包括，縱橫遊（8069）開市報0.5元，升12.36%；佳源國際（2768）開市報0.23元，升6.48%；民生教育（1569）開市報0.73元，升5.8%；火幣科技（1611）開市報4.41元，升5.25%；建業地產（0832）開市報0.63元，升5%；旭輝永升服務（1995）開市報5.05元，升4.77%；開拓藥業（9939）開市報0.76元，無升跌；再鼎醫藥（9688）開市報36.95元，升4.67%；諾輝健康（6606）開市報24.8元，升4.2%；艾伯科技（2708）開市報2.35元，升3.52%；兗煤澳洲（3668）開市報27.4元，升3.4%。

下跌異動股，包括，創天傳承（8195）見52周低1.13元，開市報1.13元，跌12.74%；新東方（9901）開市報19.7元，跌6.19%；網上車市（1490）創上市新低，見0.34元，開市報0.34元，跌4.23%；貝殼（2423）開市報38.2元，跌4.02%；汽車之家（2518）開市報71.95元，跌3.94%；攜程集團（9961）開市報202元，跌3.9%；譚仔國際（2217）開市報2.73元，跌3.87%；晶苑國際（2232）開市報2.51元，跌2.71%；指尖悅動（6860）開市報0.151元，跌2.58%。

 