據蓮香飲食集團公告，蓮香樓及蓮香棧於2022年8月8日正式結束營業。蓮香樓及蓮香棧均屬集團之特許經營加盟商。上環蓮香居則繼續營運。

而「蓮香樓」社交媒體頁面亦刊發結業通知，指「遺憾地暫時要同大家講聲再見。疫情以黎老闆都已經盡哂力去支撐蓮香樓，可惜真的敵不過疫情，始終都要走到這一步。 希望將來仲有機會同大家見面」，又指「作為特許經營者，我們都希望其他同系之蓮香茶居可以繼續努力，戰勝疫情」。

蓮香樓歷史近百年，曾經歷創辦股東顏氏家族內部的「蓮香」商標風波、近年則受疫情及社會運動影響，多次傳出結業。而在2019年則因其蓮香樓舖頭所在的中環威靈頓街曾昭灝大廈獲資本策略（0497）收購，而瀕臨結業邊緣。

其後蓮香樓獲由一班老伙計頂手，並改名「蓮香茶室」。但在疫情及社會運動下，茶樓生意大減，頂手的老伙記計劃只經營至2020年1月便結業。惟之後顏氏家族再次以「蓮香樓」名牌重新接手經營。

當時顏氏家族代表接受訪問指，是與業主洽談簽定為期一年的短期租約，重新掛起「蓮香樓」的招牌。惟茶樓生意只餘約三成，業主願意減租，在2月亦有免租，並提供租金優惠，惟未透露具體減幅，茶樓亦改為不做晚市，只做早、午市，員工須輪流放無薪假。

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