7月份增幅20.1%，是以往10年的次高增速；7月零售按月下降6.5%，按月增速處於近10年同期歷史第3高位。1-7月累計零售1107.9萬部，按年下降3.5%或減少41萬輛，其中6-7月按年增加68萬輛的增量貢獻較大。

乘聯會指，首6月新能源車批發量達246.6萬部，計及7月的批發量56.4萬部後，認為今年中國新能源車總體進度已經超過乘聯會去年末550萬輛乘用車的預測，因此謹慎的看，目前需要調高新能源乘用車預測50萬輛到600萬輛，四季度初仍可能調高預測。另外，考慮到新能源客車在2022年仍保持調整態勢，專用車保持良好增長態勢，預計今年新能源商用車銷量超35萬輛，因此總體預測新能源汽車銷量在650萬輛左右。

乘聯會又指，目前油價持續高位，有利於新能源車的增長。新能源車市場仍將全面加速，尤其是自主品牌經濟型電動車(A00級+A0級)會持續放量；新能源新品持續推出，覆蓋廣泛的價位段和產品特點，各主流廠商的推廣積極性處於高位，増程等插混車型在市場面的接受度也有所提升，帶來新能源的按年較大增量。

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