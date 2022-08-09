中國網信辦在微信發文，表示今年以來當局着力清理處置宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和網站，已在微博、百度等網站平台，關閉「@ICE暴雪創始人」、「@幣圈爆爺」等1.2萬個違規用戶賬號，清理「投資比特幣輕松賺錢」等違規信息愈5.1萬條。網信辦將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，提醒廣大網民增強風險防範意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。
網信辦表示，當局加強督導檢查，對以金融創新、區塊鏈名義，誘導網民進行虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產投資的「@飛哥的故事江湖」、「@絕對盤感比特幣」等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號予以關閉。
此外，當局指導地方網信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的「鏈節點」、「創投圈」等企業500餘次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣挖礦的「幣頭條」等105家網站平台，國家網信辦會同相關部門予以關閉。
雖然網信辦發出文章打擊虛擬貨幣，不過昨日虛擬表現平穩，延續6月中見底後的反彈，截至下午4時，比特幣報23869美元，較一日內上升0.16%，以太幣報1778美元，上升2.59%。
網信辦表示，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網民受投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關交易活動中，給自身財產帶來較大損失。網信辦督促指導主要網站平台，切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。
其他報道
「3+4」檢疫｜Trip.com數據：往香港航班訂單按日升2.5倍
【有片：選股王】信義光能率先重上50天線 短線有望再上13.5元
港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至1.545% 創超過2年新高 港元偏強
乘聯會：7月廣義乘用車零售銷量增20.1% 上調全年新能源乘用車銷售目標
A股開市向下 上證跌0.04% 人行逆回購20億與到期量持平