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澄清DSD傳聞 恒指收市跌42點 10天線得而復失 成交重上800億

港股今日受免除內地買家雙重印花稅(DSD)消息左右，創全日低位後急反彈，但在政府及葉劉淑儀澄清後，指數重拾跌勢，恒指、科指10天線得而復失，大市成交重上800億，恒指兩日累跌198.5點。美股炒業績美期向上、歐股下跌，A股上升，亞股個別發展，美2年期10年期債息倒掛仍超過44基點。

恒指今早低開6點，早市曾跌最多189點，午後升幅曾擴大至205點，全日高低波幅395點。

恒指收市跌42點或0.21%，報20003點，大市成交金額821億元，較上日增加9.69%，是8月5日851.7億元成交後最多；國指跌26點或0.39%，報6794點。恒生科技指數收報4295點，跌0.93%。

藍籌股成交金額355.53億元，佔大市成交43.3%；科指成份股成交金額192.37億元，佔大市成交23.43%；國指成份股成交金額284.91億元，佔大市成交34.7%。

美團（3690）、騰訊（0700）、京東（9618）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，34隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升4.11%，收報14.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌6.03%，收報261.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報89.6元，升0.9%；跌幅最大的是攜程（9961）收報200.8元，跌4.47%。

恒指10天線(20149.66點)得而復失。科指10天線(4361.23點)得而復失。

北水南下合計淨流出5.97億元，較上日增加215.98%，連續第2日流出，累計流出7.86億元。南水北上合計淨流出22.12億元人民幣，較上日增加105.8%，連續第2日流出，累計流出32.87億元。

午後消息股表現

商湯（0020）推AI下棋機械人「元蘿蔔」 售價1999至2499人幣。收報2.19元，跌0.45%。

葉劉淑儀澄清 豁免內地人繳雙重印花稅屬新民黨建議。今早葉劉淑儀於彭博社報道稱，考慮免除內地買家雙重印花稅。本地地產股升幅收窄，新世界發展（0017）收報26.75元，升2.49%；新鴻基地產（0016）收報95.7元，升2.13%；長實集團（1113）收報55.2元，升2.03%；恒地（0012）收報27.95元，升0.72%；信和置業（0083）收報11.8元，升1.03%；華置（0127）收報2.31元，升6.94%；嘉華國際（0173）收報2.88元，升1.05%。

中國光大綠色環保（1257）中期少賺47%，中期息3.6仙。收報1.75元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

乘聯會：7月廣義乘用車零售銷量增20.1%，上調全年新能源乘用車銷售目標。汽車股向下，吉利（0175）收報17.48元，跌1.69%；比亞迪（1211）收報289.8元，跌0.89%；廣汽集團（2238）收報7.46元，跌0.67%；東風集團股份（0489）收報5.21元，升0.39%；長城汽車（2333）收報11.8元，跌2.8%；北京汽車（1958）收報2.03元，跌0.49%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.2元，無升跌；小鵬汽車（9868）收報91.4元，升0.66%；五菱（0305）收報1.04元，無升跌；理想汽車（2015）收報126.8元，跌3.94%；蔚來集團（9866）收報158元，升0.32%。

多間公司公布業績，績前表現如下，富智康（2038）收報1.04元，無升跌。鴻騰（6088）收報1.31元，跌1.5%。盈大地產（0432）收報0.45元，跌2.17%。統一企業中國（0220）收報7.38元，無升跌。越秀交通基建（1052）收報4.29元，跌0.69%。再鼎醫藥（9688）收報37.6元，升6.52%。

阿里巴巴（9988）香港主要上市申請獲聯交所確認，料年底生效。收報89.6元，升0.9%。

「3+4」檢疫｜攜程集團（9961）旗下Trip.com預訂將自動「減期」，退款有序進行中。收報200.8元，跌4.47%。

長城汽車（2333）7月銷量升11%，首7個月銷量跌逾12%。收報11.8元，跌2.8%。

中聯通（0762）中期多賺近兩成，中期息0.165元。中聯通：上半年疫情影響可控，適時推進子公司分拆上市評估工作。收報3.9元，升4%。

創天傳承（8195）達成復牌條件，今復牌。見52周低1元，收報1.17元，跌9.65%。

丘鈦科技（1478）上半年少賺71%，攝像頭及指紋識別模組價量齊跌。收報4.25元，跌3.41%。

華置（0127）發盈喜，料中期虧轉盈，賺最多9.6億。收報2.31元，升6.94%。

印度擬限制小米（1810）等中國智能電話商發售150美元以下價格手機。收報11.76元，跌0.17%。

中國鐵塔（0788）：上半年資本開支較年初指引減少，與3電訊商續簽助低成本快速部署。收報0.99元，跌1.98%。

吉利（0175）7月銷量按年增24%，首7月增0.95%，完成目標44.6%。收報17.48元，跌1.69%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.19元，收報2.15元，升3.37%；天齊鋰業（9696）創上市新高，見86.8元，收報85.05元，升5.39%；MOG（1942）創上市新高，見1.85元，收報1.76元，無升跌；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；國際家居零售（1373）創52周高，見2.99元，收報2.98元，升0.34%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見5元，收報4.46元，跌0.89%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，富力（2777）低見1.58元，收報1.6元，跌4.19%；邁博藥業（2181）低見0.51元，收報0.53元，跌10.17%；聖諾醫藥（2257）低見60.35元，收報62.65元，升2.54%；元力控股（1933）低見0.18元，收報0.186元，升1.64%；網上車市（1490）低見0.325元，收報0.33元，跌7.04%；優然牧業（9858）低見2.57元，收報2.59元，跌0.38%；藍鼎國際（0582）低見0.168元，收報0.192元，升4.92%；智雲健康（9955）低見16.96元，收報18元，跌10.67%；潤邁德醫療（2297）低見4元，收報4.09元，跌1.45%；諾亞控股（6686）低見257.4元，收報257.4元，跌1.68%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，金茂（0817）低見1.65元，收報1.68元，跌1.75%；同仁堂科技（1666）低見5.1元，收報5.17元，升0.78%；自動系統（0771）低見0.87元，收報0.88元，無升跌；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.54元，跌3.79%；碧桂園（2007）低見2.47元，收報2.51元，跌0.79%；龍湖（0960）低見24.05元，收報25元，升1.01%；龍湖集團（0960）低見24.05元，收報25元，升1.01%；龍源電力（0916）低見11.42元，收報11.58元，跌0.69%；鱷魚恤（0122）低見0.305元，收報0.31元，跌1.59%；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.73元，升4.29%。

異動股

上升異動股，包括，中國石墨（2237）收報0.71元，升24.56%；名仕快相（8483）收報0.088元，升20.55%；森松國際（2155）收報9.5元，升15.57%；偉立（2372）收報0.46元，升15%；明發（0846）收報0.335元，升11.67%；協同通信（1613）收報0.175元，升10.06%；GBA集團（0261）收報0.085元，升8.97%；佳源國際（2768）收報0.235元，升8.8%；上置集團（1207）收報0.026元，升8.33%；台州水務（1542）收報2.73元，升7.48%；雅視光學（1120）收報0.75元，升7.14%。

下跌異動股，包括，佳民（8519）收報0.063元，跌19.23%；縱橫遊（8069）收報0.37元，跌16.85%；利寶閣（1869）收報0.325元，跌13.33%；金輝（0137）收報1.2元，跌13.04%；智雲健康（9955）創上市新低，見16.96元，收報18元，跌10.67%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.51元，收報0.53元，跌10.17%；創天傳承（8195）見52周低1元，收報1.17元，跌9.65%；匯安智能科技（8379）收報0.132元，跌9.59%；三巽控股（6611）收報0.32元，跌8.57%；深藍科技（1950）收報0.17元，跌8.11%；都市麗人（2298）收報0.204元，跌7.27%。

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