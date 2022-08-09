盈大地產指出，今年上半年收入增加，主要是由於確認泰國攀牙省第1A期一幢別墅的銷售額，以及日本北海道二世古的酒店業務及四季康樂活動業務的收入增加。期內，綜合毛利為1.33億元，按年下跌8.3%；毛利率為49%，按年下跌19個百分點。綜合營業虧損由去年同期的2.09億元，收窄至1.08億元，主要是由於出售日本一幅土地以支付若干發展成本的收益。

收入按業務劃分，以印尼的物業投資貢獻1.22億元最多，佔比45%，但收入按年下跌1.6%。盈大地產指出，位於印尼雅加達的頂級商業物業PCP Jakarta維持穩定表現，截至今年6月底止，寫字樓樓面的出租率為80%。其次為日本的酒店業務，收入按年急升185.7%至6000萬元。集團表示，雖然疫情繼續影響入住率仍處於低水平，但按年表現已有所改善。

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