周三通脹數據公佈前夕交易員們更趨謹慎，市場預計CPI按年漲幅料從逾40年高點回落，但核心CPI仍將居高不下。聖路易斯聯儲行長稱現在斷言通脹見頂還為時過早。美股向下，標指、納指分別連跌4日及3日。美2年期10年期債息倒掛曾擴至49.83基點，是2000年8月18日50.45點後最闊。
道瓊斯工業平均指數收跌58點，跌幅0.18%，報32774點。標普500指數收跌17點，跌幅0.43%，報4122點。納斯達克綜合指數收跌150點，或1.2%，報12493點。
Salesforce跌3.96%，報182.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累49點，而麥當勞升1.27%，報260.06元，貢獻道指21點。
科技股方面，蘋果收市報164.92元，升0.03%，谷歌母公司Alphabet收市報116.63元，跌0.57%，亞馬遜收市報137.83元，跌1.13%，Facebook收市報168.53元，跌1.01%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.68%，報435點。德國DAX指數收跌1.12%，報13534點；法國CAC 40指數跌0.53%，報6490點；英國富時100指數收漲0.08%，報7488點。
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