周三通脹數據公佈前夕交易員們更趨謹慎，市場預計CPI按年漲幅料從逾40年高點回落，但核心CPI仍將居高不下。聖路易斯聯儲行長稱現在斷言通脹見頂還為時過早。美股向下，標指、納指分別連跌4日及3日。美2年期10年期債息倒掛曾擴至49.83基點，是2000年8月18日50.45點後最闊。