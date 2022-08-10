白雲山指，得悉國家醫療保障局網站發佈了《關於天心製藥等3家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的通報》，《通報》所涉的三家企業為廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山製藥總廠（其為公司的分公司，以下簡稱「白雲山製藥總廠」）、廣州白雲山天心製藥股份有限公司（其為公司的子公司，以下簡稱「天心製藥」）及廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司（其為公司的子公司，以下簡稱「敬修堂藥業」）。

《通報》稱，相關政府部門對上述公司作出藥品虛高定價、套取資金的專項調查。3間企業為規避「兩票制」政策和監管，與下游50多家藥品代理商相互串通，對注射用頭孢硫脒等87種藥品採取虛高價格採購原料藥的方式套現。套現主要方式為在原料藥採購環節增加指定的「經銷商」，原料藥「經銷商」受藥品代理商實際控制，將低買高賣原料藥獲得的差價收入套現，轉移至藥品代理商。目前，天心製藥等3家企業已按要求在全國範圍內對所涉藥品進行價格整改（降價），部分品規被停止採購。廣東省責令天心製藥等3家企業以及關聯的其他企業全面整改營銷模式，停止相關違規操作。此外，對涉嫌違紀、違法、犯罪的人員，有關部門正在依紀依法查處。

公司指，在通報有關而主動或被動停止向公立醫院銷售產品的毛利合計約為人民幣0.15億元、降價銷售之產品的毛利合計約為人民幣3.20億元，佔公司2021年度經審計的毛利額比例分別約為0.12%及2.45%；2022年第一季，毛利合計約為人民幣0.12億元、降價產品毛利合計約為人民幣1.02億元，佔公司2022年第一季度未經審計的毛利額的比例分別約為0.25%及2.13%。

董事會認為《通報》對公司未來產品銷售會產生一定影響，但不會對經營業務產生重大不良影響。

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