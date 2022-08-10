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港股ADR跌58點 夜期低水113點 美期亞股跌 國泰、創科等業績 檸萌上市

美股向下，港股ADR跌58點或0.29%，報19944點，即月恒指夜期跌110點，報19890點，夜期低水113點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.56%，折合報296.33元；阿里巴巴（9988）跌0.14%，折合報89.48元；美團（3690）跌1.25%，折合報173.79元；匯控（0005）升0.8%，折合報52.52元；建行（0939）跌0.69%，折合報4.91元。

道期現跌0.039%；標期現跌0.06%；納期現跌0.06%。日股現跌0.89%，韓股現跌0.66%，澳股現跌0.43%。

VIX指數隔晚升2.25%或0.48點，報21.77點。美2年期10年期債息倒掛，現報48.75基點。

紐油現跌0.18%或0.17美元，報90.33美元；布油現跌0.12%或0.12美元，報96.19美元；金價現跌0.09%或1.79美元，報1792.5美元；LME 銅期貨隔晚跌0.05%或4.5美元，報7983美元。美國10年期債息現升0.39%或0.011厘，報2.7883厘。

今日焦點股份可留意：

白雲山（0874）旗下涉虛增原料藥價、虛抬藥價，被停向公院銷售。

聯想集團（0992）首季純利按年增11%，勝預期。

多間公司公布業績，包括，國泰（0293）、保誠（2378）、創科實業（0669）、九龍倉集團（0004）等。

檸萌影視（9857）上市，定價27.75元。

國泰：將延派優先股股息，4次累計欠付港府近11.7億。

賀一誠：博彩及會展業仍佔澳門產值不低於四成。

越秀交通基建（1052）：堅持派發中期息，內地利率低有利併購項目。

盈大地產（0432）上半年虧損收窄近兩成至3.36億，日本酒店業務收入增。

舜宇（2382）7月手機鏡頭出貨量跌14%，模組跌33%，車載鏡頭升25%。

龍湖（0960）七月權益賣樓118.5億元。

越秀交通基建（1052）上半年少賺37%，中期息少派五成。

統一（0220）半年少賺28%，不派息。

 

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