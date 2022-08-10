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恒指低開46點 科指跌0.3% 續受制於10天線 檸萌上市無升跌

恒指今早低開46點或0.24%，報19956點，大市成交金額11億元；國指今早低開16點或0.25%，報6777點。恒生科技指數開市報4281點，跌0.31%。

藍籌股成交金額12.92億元，佔大市成交117.45%；科指成份股成交金額4.94億元，佔大市成交44.9%；國指成份股成交金額6.23億元，佔大市成交56.63%。

美團（3690）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，27隻下跌，25隻無升跌。東方海外（0316）升1.53%，報265.6元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.21%，報72.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報20.45元，升1.49%；跌幅最大的是理想（2015）開市報121元，跌4.57%。

恒指續低於10天線(20078.3點)。科指續低於10天線(4335.75點)。

白雲山（0874）旗下涉虛增原料藥價、虛抬藥價，被停向公院銷售。開市報19.52元，跌4.31%。

聯想集團（0992）首季純利按年增11%，勝預期。開市報7.06元，升0.14%。

多間公司公布業績，績前表現如下，國泰（0293）開市報8.52元，無升跌。保誠（2378）開市報96.45元，升2.66%。創科實業（0669）開市報89.65元，跌0.17%。九龍倉集團（0004）無成交，報29.5元。

檸萌影視（9857）上市，定價27.75元。開市報27.75元，無升跌。

國泰（0293）：將延派優先股股息，4次累計欠付港府近11.7億。開市報8.52元，無升跌。

賀一誠：博彩及會展業仍佔澳門產值不低於四成。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.13元；美高梅中國（2282）無成交，報4.11元；澳博（0880）開市報2.94元，無升跌；永利澳門（1128）開市報4.93元，升0.41%；銀河娛樂（0027）開市報47.35元，升0.32%；金沙中國（1928）開市報17.58元，跌0.34%。

越秀交通基建（1052）：堅持派發中期息，內地利率低有利併購項目。開市報4.16元，跌3.03%。

盈大地產（0432）上半年虧損收窄近兩成至3.36億，日本酒店業務收入增。無成交，報0.45元。

舜宇（2382）7月手機鏡頭出貨量跌14%，模組跌33%，車載鏡頭升25%。開市報115.9元，無升跌。

龍湖（0960）七月權益賣樓118.5億元。開市報25元，無升跌。

越秀交通基建（1052）上半年少賺37%，中期息少派五成。開市報4.16元，跌3.03%。

統一（0220）半年少賺28%，不派息。開市報7.2元，跌2.44%。

破頂股表現

破頂股包括，國際家居零售（1373）創52周高，見3元，開市報3元，升0.67%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括網上車市（1490）低見0.32元，開市報0.32元，跌3.03%。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.172元，升10.97%；泰凌醫藥（1011）開市報0.138元，升7.81%；偉立（2372）開市報0.485元，升5.43%；中國有贊（8083）開市報0.158元，升5.33%；民生教育（1569）開市報0.72元，升4.35%；艾伯科技（2708）開市報2.34元，升4%；昊海生物科技（6826）開市報32元，升3.39%；保誠（2378）開市報96.45元，升2.66%；天虹紡織（2678）開市報7.6元，升2.29%；郵儲銀行（1658）開市報5.01元，升2.24%；創天傳承（8195）開市報1.19元，升1.71%。

下跌異動股，包括，太平洋航運（2343）開市報3元，跌14.53%；利寶閣（1869）開市報0.29元，跌10.77%；理想汽車（2015）開市報121元，跌4.57%；白雲山（0874）開市報19.52元，跌4.31%；蔚來集團（9866）開市報152元，跌3.8%；康聖環球（9960）開市報2.26元，跌3.42%；網上車市（1490）創上市新低，見0.32元，開市報0.32元，跌3.03%；力高生活（2370）開市報3元，跌2.6%。

 

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