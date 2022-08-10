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內地7月通脹創兩年高 PPI升幅第9個月放緩 均低過預期

國統局公佈，內地7月份居民消費價格按年上漲2.7%，創2020年7月後新高，但略低過預期的2.9%，6月份增長2.5%；工業生產者出廠價格(PPI)按年上漲4.2%，升幅連續第9個月放緩，亦低過預期的4.9%，6月份增長6.1%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，7月份，受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，CPI按月由平轉漲，按年漲幅略有擴大；受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國PPI按月由平轉降，按年漲幅繼續回落。

CPI方面，按月看，CPI由上月持平轉為上漲0.5%。其中，食品價格由上月下降1.6%轉為上漲3.0%，影響CPI上漲約0.53個百分點。食品中，受前期生豬產能去化效應逐步顯現、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響，豬肉價格上漲25.6%；受多地持續高溫天氣影響，鮮菜價格由上月下降9.2%轉為上漲10.3%，漲幅高於季節性；鮮果大量上市，價格下降3.8%。非食品價格由上月上漲0.4%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.07個百分點。非食品中，受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降3.4%和3.6%；受暑期出行增多影響，飛機票、賓館住宿、交通工具租賃費和旅遊價格分別上漲6.1%、5.0%、4.3%和3.5%。

從按年看，CPI上漲2.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格上漲6.3%，漲幅比上月擴大3.4個百分點，影響CPI上漲約1.12個百分點。食品中，豬肉價格由上月下降6.0%轉為上漲20.2%；鮮果和鮮菜價格分別上漲16.9%和12.9%；糧食、禽肉、雞蛋和食用植物油價格漲幅在3.4%—7.4%之間。非食品價格上漲1.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點，影響CPI上漲約1.56個百分點。其中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲24.6%、26.7%和22.4%，漲幅均有回落。

PPI方面，從按月看，PPI由上月持平轉為下降1.3%。其中，生產資料價格下降1.7%，降幅擴大1.6個百分點；生活資料價格上漲0.2%，漲幅回落0.1個百分點。原油、有色金屬等國際大宗商品價格回落帶動國內相關行業價格下降，其中化學原料和化學製品製造業價格下降2.1%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降2.0%，石油和天然氣開採業價格下降1.3%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降6.0%。另外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降6.2%，非金屬礦物製品業價格下降1.9%，電力熱力生產和供應業價格下降1.1%，降幅均有所擴大。煤炭開采和洗選業價格由上月上漲0.8%轉為下降2.1%。

從按年看，PPI上漲4.2%，漲幅比上月回落1.9個百分點。其中，生產資料價格上漲5.0%，漲幅回落2.5個百分點；生活資料價格上漲1.7%，漲幅與上月相同。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有35個，比上月減少2個。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開采和洗選業上漲20.7%，回落10.7個百分點；石油和天然氣開採業上漲43.9%，回落10.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲1.9%，回落6.3個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲28.6%，回落6.1個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲10.6%，回落3.2個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降9.5%，降幅擴大5.8個百分點。農副食品加工業價格上漲6.8%，漲幅擴大1.2個百分點。

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