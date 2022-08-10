港元現報7.8497元升值3點子，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多5點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.82點子至1.30821%；1星期HIBOR升15.98點子至1.39542%；2星期HIBOR升8.45點子至1.43917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.27點子至2.32226%；6個月期HIBOR升1.26點子至3.01935%；12個月期HIBOR升2.55點子至3.57691%。

美元指數現報106.269貶值0.105點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報2.38857%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8217%，連續5日收窄，利差是2022年6月28日後最高，當日差距為-0.7727%

對上一次連續5日收窄，是2022年7月28日，當日利差報-0.9888%。

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