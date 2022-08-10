他指的三大任務是穩樓市、保交樓、房企重組，需通過放鬆前期偏緊的調控政策支持剛需和改善型需求，通過壓實地方主體責任建立房地產紓困基金並配套金融工具支持保交樓保穩定，通過支持優質房企尤其民營房企並配套國有資產管理公司（AMC）等進行行業內併購重組。

他指出，相信經過長短結合的措施，加上以「城市群戰略、人地掛鉤、金融穩定、房地產稅」為主的二次房改，中國房地產市場有望實現軟著陸。

他又提出，穩增長是當前首要任務，穩樓市必要性和緊迫性上升﹔房地產要軟著陸，避免硬著陸，因國際經濟史中「房地產是周期之母，十次危機九次地產」。根據統計，排名前50的民營房企有七成以上出現現金流緊張，甚至公開市場債務違約，上下游供應商開始僅接受現金交易。可見這不是個別企業出現了問題，而是整個行業出現了問題，問題帶有一定普遍現象。近期局部停貸現象一定程度上影響市場恢復信心。

房地產作為周期之母，相當一部分房企「躺平」不拿地，導致房地產投資和地方政府土地財政大幅下滑，進而拖累經濟增長。

任澤平又表示，政府應對還在正常運轉的房企包括民營房企可以加大支持力度，能堅持到現在說明管理層基本面還是過硬的。可以考慮由這些優質房企牽頭併購重組整個行業。長線則取消預售制和二次房改等。

任澤平曾於國務院發展研究中心出任宏觀部研究室副主任，其後先後在國泰君安及方正證券工作，至2017年底獲恒大斥年薪1500萬元人民幣聘任為首席經濟學家，直至2021年初離職。

他在離職後曾被批評未阻止恒大的瘋狂擴張等，導致最終債務爆煲，其後任澤平發文指，恒大是「舊東家」，企業陷入困難，不希望他的言論再惹來關注，但不回應卻引發一些誤解性的言論，對他的聲譽造成了影響，才回應。

他指自己曾提出「降負債、反對多元化」的建議，在一次恒大高層會議上大受批評，「而且還批評了很長一段時間，大致的意思就是我格局不夠、認識不到公司重大戰略」；直至去年下半年，任澤平稱覺得自己已「做了應有的諫言和努力」，但由於不被接納，難以融入，加上判斷內地調控地產的決心和力度很大、房地產的時代要過去了，因此提出離職，