內地公布通脹創兩年高、PPI升幅連續9個月放緩後，恒指今早低開46點見半日高位，10點內地央視稱，內地發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，不承諾放棄使用武力，大市跌幅加大至最多跌437點，高低波幅391點。