內地公布通脹創兩年高、PPI升幅連續9個月放緩後，恒指今早低開46點見半日高位，10點內地央視稱，內地發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，不承諾放棄使用武力，大市跌幅加大至最多跌437點，高低波幅391點。
恒指半日跌414點或2.07%，報19588點，大市成交金額478億元；國指跌159點或2.35%，報6634點。恒生科技指數收報4161點，跌3.11%。
藍籌股成交金額187.21億元，佔大市成交39.16%；科指成份股成交金額106.8億元，佔大市成交22.34%；國指成份股成交金額155.84億元，佔大市成交32.6%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、中電（0002）、電能實業（0006）貢獻恒指較多。
藍籌4隻升，64隻下跌，1隻無升跌。中電（0002）升1.29%，收報66.6元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌9.33%，收報67.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報6.98元，跌0.99%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報84.55元，跌7.49%。
恒指續低於10天線(20041.54點)，跌穿保力加通道底(19610.48點)。科指亦續低於10天線(4323.73點)及跌穿保力加通道底(4168.85點)
北水南下合計淨流入2.62億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出33.19億元人民幣，較上日增加50.02%，連續第3日流出，累計流出66.06億元。
白雲山（0874）旗下涉虛增原料藥價、虛抬藥價，被停向公院銷售。收報19.58元，跌4.02%。
聯想集團（0992）首季純利按年增11%，勝預期。收報6.98元，跌0.99%。
多間公司公布業績，績前表現如下，國泰（0293）收報8.7元，升2.11%。保誠（2378）收報92.95元，跌1.06%。創科實業（0669）收報86.75元，跌3.4%。九龍倉集團（0004）收報29.15元，跌1.19%。
檸萌影視（9857）上市，定價27.75元。收報27.3元，跌1.62%。
國泰（0293）：將延派優先股股息，4次累計欠付港府近11.7億。收報8.7元，升2.11%。
賀一誠：博彩及會展業仍佔澳門產值不低於四成。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.06元，跌1.36%；美高梅中國（2282）收報4.04元，跌1.7%；澳博（0880）收報2.9元，跌1.36%；永利澳門（1128）收報4.8元，跌2.24%；銀河娛樂（0027）收報46.6元，跌1.27%。金沙中國（1928）收報17.5元，跌0.79%。
越秀交通基建（1052）：堅持派發中期息，內地利率低有利併購項目。見52周低3.98元，收報3.99元，跌6.99%。
盈大地產（0432）上半年虧損收窄近兩成至3.36億，日本酒店業務收入增。收報0.445元，跌1.11%。
舜宇（2382）7月手機鏡頭出貨量跌14%，模組跌33%，車載鏡頭升25%。收報110.7元，跌4.49%。
龍湖（0960）七月權益賣樓118.5億元。見52周低23.15元，收報23.2元，跌7.2%。
越秀交通基建（1052）上半年少賺37%，中期息少派五成。見52周低3.98元，收報3.99元，跌6.99%。
統一（0220）半年少賺28%，不派息。收報6.62元，跌10.3%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見16.5元，收報16元，跌0.99%；天齊鋰業（9696）創上市新高，見87.9元，收報84.55元，跌0.59%；中遠海能（1138）創52周高，見5.95元，收報5.48元，跌2.84%；國際家居零售（1373）創52周高，見3.02元，收報2.99元，升0.34%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.96元，收報0.97元，跌3.96%；時代中國（1233）低見1.33元，收報1.34元，跌4.96%；富力（2777）低見1.54元，收報1.55元，跌3.13%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.97元，收報6元，跌3.23%；網上車市（1490）低見0.32元，收報0.335元，升1.52%；信陽毛尖（0362）低見0.023元，收報0.024元，跌4%；優然牧業（9858）低見2.54元，收報2.55元，跌1.54%；大發地產（6111）低見0.27元，收報0.285元，跌13.64%；寶力科技（0164）低見0.152元，收報0.168元，跌2.33%；正榮服務（6958）低見0.475元，收報0.49元，跌5.77%。
27隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.172元，收報0.172元，跌0.58%；金茂（0817）低見1.62元，收報1.64元，跌2.38%；新天綠色能源（0956）低見3.39元，收報3.39元，跌3.69%；康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；昊海生物科技（6826）低見29.8元，收報29.95元，跌3.23%；中國中藥（0570）低見3.11元，收報3.11元，跌2.2%；同仁堂科技（1666）低見5.03元，收報5.09元，跌1.55%；自動系統（0771）低見0.87元，收報0.87元，跌1.14%；香港科技探索（1137）低見4.46元，收報4.5元，跌4.46%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.52元，跌3.7%。
異動股
上升異動股，包括，鳳祥（9977）收報1.05元，升31.25%；偉立（2372）收報0.53元，升15.22%；順興（1637）收報0.44元，升11.39%；依波路（1856）收報2.64元，升10%；中盈盛達（1543）收報1.72元，升9.55%；三巽控股（6611）收報0.35元，升9.38%；東曜藥業（1875）收報3.17元，升7.09%；成實外教育（1565）收報0.186元，升6.29%；中國黃金國際（2099）收報22.8元，升5.56%；英皇證券集團（0717）收報0.06元，升5.26%；洛陽玻璃（1108）收報14.1元，升4.91%。
下跌異動股，包括，恒偉集團（8219）收報0.485元，跌29.71%；太平洋航運（2343）收報2.83元，跌19.37%；中國高速傳動（0658）收報4.26元，跌17.44%；鴻騰（6088）收報1.13元，跌13.74%；大發地產（6111）創上市新低，見0.27元，收報0.285元，跌13.64%；統一企業中國（0220）收報6.62元，跌10.3%；藥明生物（2269）收報67.55元，跌9.33%；聯眾（6899）收報0.246元，跌8.89%；三和建築（3822）收報0.073元，跌7.59%；名創優品（9896）收報12.04元，跌7.53%。
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