期內，集團收益185.51億元，按年增加17%。上半年的客運收益較增加177.6%至20.68億元，收入乘客千米數增加129.7%，上半年運載乘客33.5萬人次，平均每日載客1853人次，按年增加113.4%，運載率為59.2%，去年同期則為18.9%。

貨運收益為121.48億元，按年增加9.3%，運載率處於75.8%水平，去年同期為81.4%，按年跌5.6個百分點。上半年，集團燃油對沖錄得盈餘19.88億元，按年增加2倍。

香港快運上半年錄得除稅後虧損8.24億元，去年同期蝕9.76億元，上半年可載客量為6900萬可用座位千米數。

集團指，最新對入境旅客檢疫要求的調整預計有助提升旅遊意欲，目標是在今年底逐步將可載客量及可載貨量分別增至疫情前水平的四分之一及百分之六十五。

由於預期將會重開邊境，集團表示。開始將停泊於外地的飛機調回香港，並已展開全面的招聘計劃，期望在未來18至24個月內 招聘超過4000名前線員工，以應付公司的營運需要。

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