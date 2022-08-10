九龍倉（0004）公布2022年上半年純利大跌95%至5700萬元，2021年中期純利為10.38億元，主要是投資物業重估未變現虧損及缺乏去年同期錄得的出售非核心投資物業所得盈利所致。集團中期每股基本盈利為0.02元，派第一次中期息每股0.2元，按年持平。
集團核心純利為4.28億元，2021年核心則虧損3.6億元，主要因物流及投資的盈利有所增加，而發展物業的虧損收窄，則由於上半年作出的減值撥備減少所致。
九倉上半年收入減少33%至82.09億元，當中投資物業收入減少5%至25.95億元，主要因為商場租金收入下降，但營業盈利保持平穩，錄得17.88億元；發展物業收入減少60%至26.74億元，因為項目落成量減少﹔酒店收入減少36%至1.67億元﹔物流收入增加13%至15.42億元﹔投資營業盈利增加17%至9.01億元，主要是投資組合的股息收入增加所致。
按地區分，九倉上半年本港物業收入減少75%至6.03億元﹔內地物業方面，按應佔份額計入合營公司及聯營公司，收入減少29%至49.91億元﹔由於內地最新市況，賬面值高於市場的未售存貨乃「按市價計值」，並已作出19.95億元減值撥備。
內地投資物業方面亦出現近年來首次倒退，收入減少4%至25.61億元。九倉指，內地租戶的銷售額和營業額租金令人失望。即使有政府的刺激措施，消費者仍保持謹慎，復甦速度較2020年緩慢。
九倉在業績提到國家主席習近平在七一的講話，提出香港四個必須，以確保「一國兩制」事業始終朝着正確的方向行穩致遠。其中一個必須為保持香港的獨特地位和優勢，包括必須拓展「暢通便捷」的國際聯繫。香港人清楚，若然有失，則可以嚴重損害香港之國際金融、航運、貿易中心之獨特地位和香港優勢。
九倉又指，上半年內地及本港受疫情陰霾所籠罩。疫情及其導致的長時間封控給集團業務造成極大困難。內地疫情反彈，壓抑了工業生產和國內消費。全球供應鏈重組造成深遠影響，長遠而言或會進一步削弱對內地產能和物流的需求。而全球在地緣政治的緊張局勢繼續主導着國際議程，而量化緊縮、通脹和加息使發達經濟體陷入衰退，給未來帶來更多挑戰。全球經濟復甦仍然遙不可及。
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