集團核心純利為4.28億元，2021年核心則虧損3.6億元，主要因物流及投資的盈利有所增加，而發展物業的虧損收窄，則由於上半年作出的減值撥備減少所致。

九倉上半年收入減少33%至82.09億元，當中投資物業收入減少5%至25.95億元，主要因為商場租金收入下降，但營業盈利保持平穩，錄得17.88億元；發展物業收入減少60%至26.74億元，因為項目落成量減少﹔酒店收入減少36%至1.67億元﹔物流收入增加13%至15.42億元﹔投資營業盈利增加17%至9.01億元，主要是投資組合的股息收入增加所致。

按地區分，九倉上半年本港物業收入減少75%至6.03億元﹔內地物業方面，按應佔份額計入合營公司及聯營公司，收入減少29%至49.91億元﹔由於內地最新市況，賬面值高於市場的未售存貨乃「按市價計值」，並已作出19.95億元減值撥備。

內地投資物業方面亦出現近年來首次倒退，收入減少4%至25.61億元。九倉指，內地租戶的銷售額和營業額租金令人失望。即使有政府的刺激措施，消費者仍保持謹慎，復甦速度較2020年緩慢。

九倉在業績提到國家主席習近平在七一的講話，提出香港四個必須，以確保「一國兩制」事業始終朝着正確的方向行穩致遠。其中一個必須為保持香港的獨特地位和優勢，包括必須拓展「暢通便捷」的國際聯繫。香港人清楚，若然有失，則可以嚴重損害香港之國際金融、航運、貿易中心之獨特地位和香港優勢。

九倉又指，上半年內地及本港受疫情陰霾所籠罩。疫情及其導致的長時間封控給集團業務造成極大困難。內地疫情反彈，壓抑了工業生產和國內消費。全球供應鏈重組造成深遠影響，長遠而言或會進一步削弱對內地產能和物流的需求。而全球在地緣政治的緊張局勢繼續主導着國際議程，而量化緊縮、通脹和加息使發達經濟體陷入衰退，給未來帶來更多挑戰。全球經濟復甦仍然遙不可及。

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